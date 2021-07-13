Президент Украины Владимир Зеленский пообещал исключить из украинского законодательства понятие нацменьшинств и внедрить статус национальных сообществ, куда войдут в том числе и русские, передает портал «Диалог.UA» слова главы государства на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика».

По словам политика, в стране долгие годы не проводилось реформ в сфере национальной политики и текущая ситуация требует внедрения более прогрессивного законодательства в этой сфере. «Именно сообщества, а не меньшинства. Потому что ни одна национальность в нашей стране не должна чувствовать себя меньшинством», – сказал Зеленский.

Он добавил, что ни один из живущих на территории Украины народов не может находиться в меньшинстве, так как обладает равными правами по отношению к остальным. «Украина – это наш большой дом: общий, добрый, теплый, крепкий. Это должно чувствовать каждое сообщество. Быть неотъемлемой частью украинского общества, не теряя своих традиций, самобытности, языка, традиций», – добавил глава государства.

Зеленский объяснил, что ему не нравится словосочетание «национальное меньшинство». «Еще до президентства я понимал, что оно звучит так, что человек чувствует себя неравным», – сказал он.

Президент объяснил разницу между национальными сообществами и коренными народами: у крымских татар, которые являются коренными народами в Украине, за пределами Украины нет никакого государства, где бы защищались их языки и традиции. А русские, румыны, евреи, греки входят в национальные меньшинства в Украине, но традиции этих народов берегут соответствующие государства.

Украина должна защищать язык, традиции, религию и коренных народов, и так называемых национальных меньшинств, то есть других национальных сообществ, подчеркнул Зеленский.

Поэтому будет закон не только о коренных народах, но и о национальных сообществах. Комментируя информационную волну со стороны России на счет закона о коренных народах, Зеленский напомнил, что в Конституции Украины определено: есть национальные меньшинства и коренные народы, просто закон о коренных народах должен защищать последних не на словах, а на деле.

1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали.

Позднее выяснилось, что нардепы от правящей фракции «Слуга народа» подготовили поправки в закон о глобальной украинизации. Если его утвердят, документ значительно смягчит или совсем отменит нормы в стране, лимитирующие применение русского языка во всех отраслях жизни, в частности в СМИ и образовании.

13 июля Владимир Зеленский также заявил, что стимулировать качественный украиноязычный контент нужно денежными вложениями и налоговыми льготами. Конкурировать с русскоязычным контентом тяжело, потому что его рынок больше, отметил он, поэтому украиноязычный контент лучше поддерживать налоговыми льготами, а не квотами.

Закон о языковых квотах на телевидении вступил в силу 13 октября 2017 года. Согласно документу, в общем недельном объеме вещания передачи, фильмы и новости на государственном языке должны составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00, а также между 18.00 и 22.00. Местные и региональные телерадиокомпании должны транслировать не менее 50% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания оплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Однако в соответствии с законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, с 16 июля 2024 года квоты будут изменены: доля украинского языка в эфире общенациональных каналов должна вырасти до 90%, местных – до 80%.