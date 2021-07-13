Осенью этого года могут подорожать «абсолютно все» продукты питания, сезонные продукты могут кратковременно подешеветь, сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на председателя Союза потребителей России Петра Шелища.

Он отметил, что сезонные продукты осенью кратковременно подешевеют, однако в годовом выражении цены на них будут расти. «Единственное главное ограничение цен сегодня – спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу. Как ни повышай цену, люди все равно будут их покупать, потому что их нечем заменить», – рассказал Шелищ.

По его словам, к таким продуктам относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб. Шелищ добавил, что для решения проблемы нужно увеличить предложение на рынке. Нужно больше производить самим и не отказываться от импорта.

В июне стоимость продуктов питания выросла по сравнению с июнем прошлого года на 8,67%, алкоголя – на 2,24%. В сопоставлении с маем цены выросли на 0,71% и 0,12% соответственно. В течение текущего года продукты подорожали на 6,04%, а алкоголь – на 1,78%. Годовая инфляция в июне достигла 6,5% – максимум с августа 2016 г. 11 июня в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России начнет снижаться осенью. По оценке регулятора, к цели в 4% она вернется лишь во втором полугодии 2022 г. и будет находиться вблизи данного значения в дальнейшем. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%.

В феврале 2021 года агентство Bloomberg отнесло Россию к так называемым горячим точкам роста цен на продукты. В этот список вошли также Бразилия, Нигерия, Индия – крупнейшие страны со средним уровнем дохода населения, у которого бóльшую часть потребительской корзины составляет еда.