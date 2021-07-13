ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Иран запустил приложение для знакомств с целью улучшить демографию
Пользователям приложения «Хамдам» предстоит пройти психологический тест, а успешные знакомства будет сопровождать консультант в течение первых четырех лет совместной жизни
Иран запустил приложение для знакомств с целью улучшить демографию
Фото: The Guardian / Others
13 июля 2021 г.

В Иране запущено разработанное государством приложение, призванное помочь молодым гражданам страны найти супруга. Оно получило название «Хамдам», что в переводе означает «спутник», «компаньон».

По словам начальника киберполиции Ирана полковника Али Мохаммада Раджаби, это единственная в стране санкционированная государством подобная платформа. Хотя приложения для знакомств популярны в ИРИ, Раджаби говорит, что все другие платформы, кроме «Хамдам», являются незаконными.

Записаться могут только холостые и незамужние. Соискателям предстоит пройти обстоятельный психотест. Когда приложение находит пару, сообщение об этом получают семьи потенциальных жениха и невесты.

Знакомство проходит в присутствии не только родственников, но и семейного консультанта, который будет сопровождать семью первые четыре года.

Инициатором создания приложения стали власти Ирана, обеспокоенные увеличением брачного возраста в стране и снижением рождаемости. Программу создал Институт культуры Тебьяна, входящий в Исламскую пропагандистскую организацию. Страна, некогда считавшаяся одной из передовых в сфере планирования семьи, ограничивает доступ к контрацептивам и абортам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us