В Иране запущено разработанное государством приложение, призванное помочь молодым гражданам страны найти супруга. Оно получило название «Хамдам», что в переводе означает «спутник», «компаньон».

По словам начальника киберполиции Ирана полковника Али Мохаммада Раджаби, это единственная в стране санкционированная государством подобная платформа. Хотя приложения для знакомств популярны в ИРИ, Раджаби говорит, что все другие платформы, кроме «Хамдам», являются незаконными.

Записаться могут только холостые и незамужние. Соискателям предстоит пройти обстоятельный психотест. Когда приложение находит пару, сообщение об этом получают семьи потенциальных жениха и невесты.

Знакомство проходит в присутствии не только родственников, но и семейного консультанта, который будет сопровождать семью первые четыре года.

Инициатором создания приложения стали власти Ирана, обеспокоенные увеличением брачного возраста в стране и снижением рождаемости. Программу создал Институт культуры Тебьяна, входящий в Исламскую пропагандистскую организацию. Страна, некогда считавшаяся одной из передовых в сфере планирования семьи, ограничивает доступ к контрацептивам и абортам.