Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) решил возобновить производство стали на своем заводе MMK Metalurji в турецком Искендеруне, остановленное в 2012 году. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Затраты на повторный запуск производства составляют порядка 40 миллионов долларов, на полную мощность завод предлагается вывести за десять месяцев. После этого он будет выпускать около двух миллионов тонн горячекатаных рулонов в год.

Компания приняла такое решение на фоне действий российских властей по изъятию сверхдоходов из отрасли. Правительство уже ввело экспортные пошлины на металлопродукцию с 1 августа, предполагается, что они принесут в бюджет 160 миллиардов рублей.

«Сегодняшняя ситуация позволяет нам возобновить работу электросталеплавильного комплекса, который является очень важной частью в структуре нашего турецкого актива», – отметил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, слова которого приводятся в сообщении компании.

Однако, как сообщают источники, российские власти обсуждают и другие способы снять деньги с компаний, которые, как утверждает первый вице-премьер Андрей Белоусов, «нахлобучили» государство. Предположительно, меры введут уже после выборов в Госдуму. В свою очередь металлурги считают, что такие действия остановят развитие отрасли, в конечном итоге сократят поступления в отрасль и усилят социальную напряженность в регионах.

Завод MMК Metalurji введен в эксплуатацию в 2010 году, инвестиции в проект составили $1,7 млрд. Через два года после запуска производство горячекатаного проката на MMK Metalurji было остановлено из-за неблагоприятных экономических факторов, в частности, в связи с ростом стоимости сырья и падением спроса.

В апреле этого года гендиректор компании Павел Шиляев сообщил, что ММК через 4-4,5 месяца планирует возобновить производство горячекатаного проката на заводе MMK Metalurji в Турции. Директор по экономике ММК Андрей Еремин отмечал, что компания планирует к апрелю 2022 года вывести производство горячекатаного проката на полную мощность. Общие инвестиции в возобновление выпуска составят порядка $240 млн.