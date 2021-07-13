Очевидное и вероятное: в среднем 20 лет потребуется большинству россиян, чтобы накопить один миллион рублей. Об этом свидетельствует свежее исследование РИА новости, которое мало кто из экспертов взялся комментировать. Тот случай, когда цифры говорят сами за себя. Конечно, из-за различия в уровне доходов жители некоторых российских областей могут достичь желаемой цели быстрее, чем другие. Поэтому в результате исследования даже появился рейтинг с регионами-лидерами и регионами-аутсайдерами. Что примечательно, возглавляет его не столица, где, по мнению россиян, крутятся все деньги страны.

Трудный миллион

Срок накопления миллиона рублей варьируется в зависимости от среднего уровня дохода россиянина в каждом регионе. Рейтинг составили на основе модели, которая предполагает сбережение в размере 10% медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата оценивалась в среднем за 12 месяцев – с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года.

Как выяснилось, сейчас по выбранным условиям быстрее всего накопить необходимую сумму смогут жители Чукотки: у них это займет 7 лет и 8 месяцев. На втором месте еще один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ: его жители соберут миллион за 8 лет и 6 месяцев. Эксперты отмечают, что это лидерство определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях, которые во многом являются компенсационными за суровые условия жизни.

На третьей и четвертой строчках рейтинга располагаются Ненецкий автономный округ и Магаданская область, где срок накопления миллиона рублей составляет 9,8 года.

Замыкает пятерку лидеров Москва с результатом 11 лет, а первую десятку – Мурманская область (13,4 года). Таким образом, только в четырех регионах в России на более-менее безболезненное накопление миллиона потребуется менее 10 лет.

В конце рейтинга – кавказские регионы, где исторически невысокие зарплаты, согласно официальной статистике. Так, в числе аутсайдеров оказались Карачаево-Черкесия (24 года и один месяц), Северная Осетия (24 года и три месяца) и Кабардино-Балкария (24 года и семь месяцев).

«Черный день» уже сегодня

Месяцем ранее Россельхозбанк объявил, что на сегодня 37% россиян не имеет так называемых сбережений на «черный день». То есть никакой финансовой подушки, никаких накоплений сейчас нет у более чем трети жителей страны.

«В ходе опроса 63% россиян указали на наличие сбережений», – говорится в исследовании, но не указываются размеры сбережений. Интересно, что по данным сервиса «Работа.ру», в чьем опросе приняли участие более 5 тысяч человек, именно 63% респондентов не планируют брать в этом году новые кредиты.

При этом отмечается, что каждый четвертый гражданин сегодня предпочитает переводить на сбережения до 10% своего дохода, а каждый пятый – от 10% до 50%. И лишь 5% респондентов откладывают более 50% дохода. 47% жителей страны переводят деньги на банковский счет, 40% копят наличные рубли, 10% покупают акции. Наименее рискованным способом инвестирования средств 61% респондентов посчитал вложения в недвижимость, однако и тут не все просто.

Цена квартиры – жизнь

Эксперты отмечают: при такой низкой способности к накоплению средств россияне уже несколько лет подряд редко планируют крупные покупки или долгосрочные вложения. Большинство копят средства на краткосрочные цели: отдых, покупка бытовой техники, мебели и даже одежды. И только небольшая доля граждан имеет долгосрочные планы на свои накопления, такие как покупка жилья, образование или собственный бизнес. Так, в 2021-м всего 10% граждан намереваются взять кредит с целью приобретения недвижимости. Хотя нередко в СМИ это преподносится как «каждый десятый россиянин рассчитывает взять ипотечный кредит до конца года». Но тогда нужно добавлять, что девять процентов тех респондентов заявили, что брали в этом году деньги в банке для ремонта или на покупку бытовой техники.

Кстати, о покупке жилья. Аналитики отмечают, что пандемия коронавируса, безусловно, оказавшая негативное влияние на доходы жителей России, в совокупности с ростом цен на жилье сильно ударила по возможностям граждан купить собственную квартиру. И на эту тему также проводились отдельные исследования.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) выяснило, что на однокомнатную квартиру на вторичном рынке придется копить всю жизнь в Туве, полжизни – в Карачаево-Черкесии и республике Алтай. В числе лидеров по возможности накопить на 33 «квадрата» вторички оказались Ненецкий автономный округ и Магаданская область, там на эти цели потребуется три года. Пять лет – в ХМАО – Югре, шесть лет – в Мурманской области. На Камчатке, Белгородской и Липецкой области на покупку «однушки» придется быть с затянутыми поясами семь лет.

А в период с 2017 по 2019 год житель РФ со среднедушевым доходом мог бы накопить средства на квартиру за восемь лет. В 2020 году условный житель России накопил был в процентах от стоимости квартиры лишь 10,8%, против 12,1% в 2019 году, а копить на жилье пришлось бы почти на год дольше, выяснило АКРА.

Все стерпят

Также стало известно, что в этом году россияне сделали самый большой долг по ипотеке. Задолженность по ипотечным кредитам в апреле превысила 10 триллионов рублей, что, по статистике Центробанка, стало рекордным показателем. С 2018 года задолженность по ипотеке выросла почти в два раза. При этом произошел рост ипотечного кредитования, несмотря на то, что средняя ставка по кредиту увеличилась с 7,23 до 7,3%. Средний срок, на который россияне сейчас берут ипотеку, вплотную приблизился к 20 годам – он составил 237,9 месяца (19,8 года).

Какой ценой покупаются квартиры в России, тоже можно узнать из статистики с поправкой на ковидные обстоятельства. Так, согласно исследованию 2016 года, которое проводилось в Самаре, Челябинске, Новосибирске и Тюмени, большинство опрошенных экономили тогда ради ипотеки на самом необходимом – на еде и одежде. На тот момент доля таких респондентов доходила до 76%.

Из-за ипотеки россияне не только голодают, но и продают внутренние органы. Случаи, когда выставляются на продажу, по сути, здоровье ради погашения долгов по ипотеке, автокредитам, микрозаймам и даже ЖКХ – в последние несколько лет регулярно происходят в разных уголках России. В большинстве случаев речь идет о почках, хотя, например, был случай, когда молодой ростовчанин выставил на продажу мужскую половую железу, чтобы погасить задолженности гражданской жены.

Ровно месяц назад Росстат назвал медианную зарплату (сумму, которую получает каждый месяц человек, больше или меньше которого зарабатывают по 50% от всего населения) россиян в месяц. Она составила 32 422 рубля, что почти в 1,6 раза меньше средней зарплаты в 51 352 рубля. Такая большая разница в показателях, говорят эксперты, свидетельствует о большом разрыве между сверхвысокими зарплатами меньшинства и низкими доходами большинства.

Где дешевле жилье

Интересно, что в апреле 2021-го было проведено исследование цен на недвижимость, в результате которого россияне узнали, где они могут купить самое дешевое жилье. Эксперты консалтинговой группы SRG, изучив цены на однушки в 100 крупных городах страны, установили: жилье в пределах 1,5 млн руб. и даже дешевле сегодня можно купить в Шахтах, Таганроге, Бийске, Комсомольске-на-Амуре, Норильске, Кургане, Нижнем Тагиле, Волжске, Дзержинске, Орске, Прокопьевске, Балаково и Рыбинске.

В пределах 1,5−2 млн руб. стоили однокомнатные квартиры в Кемерово, Рязани, Стерлитамаке, Братске, Кирове, Нижнекамске, Челябинске, Тольятти, Пскове, Ульяновске, Астрахани, Нальчике, Грозном, Махачкале, Владикавказе, Энгельсе, Йошкар-Оле, Армавире, Ангарске, Иваново, Великом Новгороде, Саратове, Смоленске, Саранске, Вологде, Липецке, Оренбурге, Старом Осколе, Брянске, Череповце, Орле, Барнауле, Мурманске, Костроме, Омске, Тамбове, Волгограде, Чебоксарах, Томске и Ижевске.

За однушку в Казани, Екатеринбурге и Хабаровске в среднем надо заплатить 3−3,5 млн руб. В Сургуте, Севастополе и Владивостоке такая квартира будет стоить 3,5−4,5 млн руб. А в Подольске, Балашихе, Королеве, Южно-Сахалинске – 4,5−5 млн руб. Чтобы приобрести квартиру в Сочи, Санкт-Петербурге или Мытищах, придется раскошелиться на 5−5,5 млн руб. В Москве за месяц средний чек на однокомнатные квартиры тогда составил 9,2 млн руб.