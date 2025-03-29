ПОЛИТИКА
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Рюмейса Озтюрк остается в США
Федеральный суд США временно запретил депортацию турецкой аспирантки Рюмейсы Озтюрк до завершения рассмотрения дела о незаконном лишении свободы
Рюмейса Озтюрк остается в США
Рюмейса Озтюрк / AA
29 марта 2025 г.

Федеральный окружной суд Массачусетса приостановил депортацию турецкой аспирантки Рюмейсы Озтюрк, задержанной 25 марта сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в Бостоне.

Решение огласила судья Дениз Каспер. В двухстраничном документе говорится, что депортация должна быть отложена до окончания рассмотрения судебного иска о незаконном лишении свободы.

Суд обязал правительственную сторону представить возражения до конца дня 1 апреля.

Рюмейса Озтюрк — аспирантка Университета Тафтса в Массачусетсе. Она была задержана шестью сотрудниками ICE в масках вечером 25 марта, когда направлялась с друзьями на ифтар.

После задержания Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что студенческая виза Озтюрк была аннулирована, и она подлежит депортации.

По словам Рубио, визы были отменены также у более 300 иностранных студентов, которых он назвал «сторонниками ХАМАС» и «безумцами».

Пока судебное разбирательство продолжается, Озтюрк остается под защитой временного запрета на депортацию.

Сенатор США Берни Сандерс осудил арест Рюмейсы Озтюрк, назвав это проявлением авторитарной политики администрации Дональда Трампа.

Сандерс подчеркнул, что ее наказали за выражение мнения и раскритиковал Трампа за «политические репрессии против инакомыслящих».

Задержание Озтюрк стало частью масштабной кампании по депортации иностранных студентов, критикующих военные действия Израиля в Газе.

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