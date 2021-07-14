За последние пять лет судебные инстанции Турции вынесли приговор по 288 из 289 процессов по делам о попытке переворота 15 июля 2016 года, сообщает Anadolu.

После провала вооруженного мятежа органы прокуратуры Турции возбудили более 100 тыс. дел в отношении членов террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

В судебных органах страны состоялись слушания по 289 процессам. По одному из них (имеются в виду события в штабе 5-го полка в Чанаккале ) вердикт еще не оглашен.

На сегодняшний день к тюремному заключению приговорены 4 890 пособников Гюлена, около 3 тыс. из которых получили пожизненный срок.

1634 террористов и их пособников приговорены к заключению в колонии строгого режима, 1366 – к пожизненному сроку в колонии общего режима. Еще 1890 подсудимых осуждены на различные тюремные сроки. Часть обвиняемых оправдана.

Решения судов по части процессов обжалованы в Верховном суде Турции, который оставил в силе 79 приговоров, а 41 вернул на повторное рассмотрение. В настоящий момент Верховный суд рассматривает апелляционные жалобы по 131 вердикту.

Группа связанных с FETÖ военнослужащих ВС Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены руководством страны и органами правопорядка, а также вышедшими на улицы миллионами рядовых граждан.

Всего той ночью погиб 251 человек. Главарь террористов Гюлен в данный момент скрывается в США, Анкара добивается его экстрадиции от Вашингтона.

Завтра, 15 июля, Турция отмечает День демократии и национального единства. В 5-ю годовщину путча по всей стране пройдут массовые мероприятия и поминовения героев того дня.