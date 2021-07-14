Каждый 57-й житель Российской Федерации работает в силовых структурах. По мнению российских экспертов, после прихода к власти Владимира Путина в 2000 году силовая группа многократно усилила свои позиции.

Представляется логичным, что выходец из силового института будет создавать фундамент своего управления, опираясь на помощь коллег. Ключевые посты в российской власти во многом занимают бывшие сотрудники КГБ, коллеги нынешнего президента: Виктор Золотов, Александр Бастрыкин, Александр Бортников, Николай Патрушев.

Можно сказать, что в современной вертикали силовой власти сложилась ситуация, при которой верхушка выделяет щедрое финансирование «своим» людям и полностью управляет их действиями. Нельзя не отметить при этом и тот факт, что выделяемые на силовые ведомства деньги идут из кармана налогоплательщиков, и в том числе и самой разгоняемой силовиками российской оппозиции.

Совокупные расходы на силовые ведомства в 2021 году составляют почти треть всего бюджета. При этом оборонные расходы сокращаются, а расходы по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», напротив, увеличиваются на 98 млрд рублей.

Малые результаты «большой реформы»

Большая реформа правоохранительных органов РФ, стартовавшая в 2010 году, одной из главных задач определяла повышение уровня доверия у населения. Но по сути это начинание так и осталось «на бумаге»: сотрудники МВД активно участвуют в жестком подавлении оппозиционных митингов и репрессиях на аннексированных территориях.

Начиная с протестов в 2012 году можно наблюдать усиление роли силового института на фоне ослабления политического. Нельзя отрицать влияние на эти процессы результатов аннексии Крыма и военных действий в Донбассе и, как следствие, катастрофическое ухудшение внешнеполитической ситуации.

В условиях протестов, охвативших РФ, власть нуждается в надежной опоре. Для репрессий требуются исполнители, а армия силовиков – это опора власти, и, естественно, она финансово стимулируется. Впрочем, для надзора за большим количеством организованных людей с оружием правительству все равно приходится прибегать к мерам контроля, взяв на вооружение опыт предшественников.

Система ведомств правоохранительных органов России наследует принцип построения национальной безопасности СССР, которая, в свою очередь, была представлена МВД, КГБ и армией. Традиционно эти ведомства находились в конфликте: КГБ с партией, МВД с КГБ, прокуратура с МВД, армия, якобы находящаяся в стороне от политических интриг, фактически являлась подстраховывающим фактором и опорой партии.

Бюджеты

Возглавив страну, еще в период первого срока президентского правления Владимир Путин постепенно убирает с ключевых должностей людей, связанных со старой партийной номенклатурой и взращенных ею олигархов, заменяя их на своих коллег из ФСБ, бывшего КГБ, с уже своими новыми олигархами. Путин взял за основу в управлении страной активно использовавшийся в советское время принцип «разделяй и властвуй».

Так, например, при реформировании из ведомств был выведен ряд структур. Из подчинения МВД были извлечены Росгвардия, ФССП, МЧС и другие. В результате безопасностью граждан занимаются МВД, Росгвардия, ФСБ, ФСИН, ФССП, ФСО, МЧС и служба внешней разведки, насчитывая на текущий момент в общей сложности 1,768 млн сотрудников.

Примерная численность сотрудников силовых служб России по данным на 2021 год составляет:

- МВД: 692 тыс. сотрудников, бюджет в 2021 году – 765,5 млрд руб., бюджет на 2022 год – 790 млрд руб.

- Росгвардия: 340 тыс. сотрудников, бюджет в 2021 году – 255,5 млрд руб., бюджет на 2022 год – 263,7 млн руб.

- ФСИН: 212 тыс. сотрудников, бюджет в 2021 году – 246,5 млрд руб, бюджет на 2022 год – 254 млрд руб.

- ФСБ: 200 тыс. сотрудников, бюджет в 2021 году – 70 млрд руб. по открытой части, есть засекреченные статьи

- ФСО: 50 тыс. сотрудников, бюджет в 2021 году – 2,16 млрд руб., бюджет на 2022 год – 2,821 млрд руб.

- Генпрокуратура: 33 тыс. сотрудников, бюджет в 2021 году – 93 млрд руб., бюджет на 2022 год – 95,9 млрд руб.

- СК: 19 тысяч сотрудников, бюджет в 2021 году – 50,2 млрд руб., бюджет на 2022 год – 51,4 млрд руб.

- МЧС: 118 тыс. сотрудников, бюджет в 2021 году – 185 млрд руб., бюджет на 2022 год – 193 млрд руб.

- ФССП: 55 тыс. сотрудников, бюджет в 2021 году – 59,3 млрд руб., бюджет на 2022 год – 60,8 млрд руб.

Выгодная профессия

Зарплаты силовиков больше, чем средние по стране. Конечно же, самой прибыльной среди них считается работа в федеральных аппаратах ведомств, где оклад, как правило, в 2,5-3 раза превышает доход среднестатистического россиянина. Если в среднем по России в период с 2012 года зарплаты выросли до 40%, то в силовых ведомствах они увеличились у сотрудников МВД до 363%, у судебных приставов – на 106%, у сотрудников прокуратуры – до 55%, и до 2022 года планируется дальнейшее повышение окладов на 20%.

Особенно эта ситуация показательна на Кавказе: сотрудники ведомств в Северо-Кавказском федеральном округе (Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках, Чечне, Ингушетии, Дагестане и Северной Осетии) в среднем зарабатывают в два раза больше, чем местные жители. Следователи и прокуроры – в 3,5-4 раза. Логично ожидать всплеска раскрываемости и падения уровня преступности, но этого не происходит.

Оценка работы любого ведомства – показатель эффективности вложенных средств налогоплательщиков. Другими словами, силовики – это наемные работники граждан, получающие зарплаты за охрану жизни, имущества, порядка, за соблюдение законности, правовую помощь, расследование и, важнее всего, предотвращение преступлений. На деле же ситуация обстоит несколько иначе.

Другой фактор, привлекающий к работе в правоохранительных органах, – коррупция. Большие доходы от взяток, «крышеваний» и т. д. мотивируют сотрудников лучше любого социального пакета. И если в Росгвардии основные внутриведомственные преступления – это пытки, то в МВД превалирующее количество служебных преступлений так или иначе связано с коррупцией.

Выделенная в отдельную структуру Росгвардия (бывшие внутренние войска МВД РФ) уверенно держит планку по количеству совершенных сотрудниками преступлений. За ними следуют сотрудники судебных органов, ФСБ, МВД и ФСИН.

СМИ подсчитали, что за период 2011-2017 гг. в РФ было вынесено около 4,5 тыс. приговоров по статье 286 ч. 3 УК России «Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения», а проще говоря, пыток. Это всего лишь верхушка айсберга, так как реальное количество дел неизвестно. По словам правозащитников, уголовные дела по этой статье расследуются и тем более доходят до приговора очень тяжело.

Корпоративная солидарность, закрытость, отсутствие гражданского контроля общества сильно тормозят этот процесс. Любая попытка расследований злоупотреблений и преступлений в правоохранительных органах встречает огромное сопротивление системы, задействующей весь собственный ресурс для защиты «своих».

Самое громкое расследование хищения миллиардов рублей бюджетных денег в МВД, проведенное Сергеем Магнитским, закончилось трагически для него самого и благополучно для системы, несмотря на широкий общественный резонанс и международные санкции. Общество усвоило урок, и с 2009 года нет даже попыток расследований подобного уровня.

На волне происходящих событий, таких как расстрел школьников в Казани, подавление протестов силовыми методами, усиление коррумпированности в среде сотрудников силовых ведомств и вопиюще непрофессиональные действия сотрудников сил внешней разведки, мы можем констатировать тот факт, что реформы не увенчались успехом даже частично.

Впрочем, основную свою задачу силовые ведомства видят в другом. Если перефразировать название известного голливудского фильма, то можно сказать, что «Лучшие друзья власти – силовики и пропаганда». И вот здесь они полностью и на сто процентов отрабатывают вложенные в них средства.