ТУРЦИЯ
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Компания из Турции выделила ₽7,5 млн на строительство мечети в Татарстане
Мечеть в Набережных Челнах начали возводить еще в 1992 году, но потом проект заморозили. Теперь благодаря пожертвованиям, в том числе и из Турции, «Джамиг» достроят в течение пяти лет
Компания из Турции выделила ₽7,5 млн на строительство мечети в Татарстане
Фото: Татцентр / Others
14 июля 2021 г.

Турецкая компания Hayat Kimya выделила ₽7,5 млн на строительство соборной мечети «Джамиг» в Набережных Челнах – втором после Казани крупнейшем городе Татарстана, сообщает Islam News.

Всего на строительство мечети за последние полгода было пожертвовано более ₽18 млн. Помимо Hayat Kimya, крупную сумму в размере ₽1 млн внес глава Восточно-промышленного комплекса «Кама» Азат Габидуллин.

Фундамент «Джамиг» был заложен в 1992 году. Затем строительство было заморожено на 28 лет. Лишь в октябре 2019 года работы активизировались, подрядчик приступил к возведению наземной части молельного сооружения. Строительство планируется завершить в ближайшие пять лет.

Предполагается, что соборная мечеть Набережных Челнов сможет принять около 3,2 тыс. прихожан.

Площадь перед ней будет разделена на две части – для торжественных случаев и под общественное пространство. Во время религиозных праздников на территории смогут расположиться до 20 тыс. верующих.

Сообщалось, что после открытия городской мухтасибат планирует переехать в мечеть, для этого проектом предусмотрен зал для видеоконференций. В «Джамиг» также разместят музей ислама в городе и регионе, зал для проведения никаха (бракосочетание), два лифта для удобства прихожан и учебные помещения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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