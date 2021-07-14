Столицы Грузии и Азербайджана стали городами-побратимами, сообщает ИА «Новости Грузия» со ссылкой на пресс-службу тбилисской мэрии.

Соответствующий меморандум был подписан в рамках официального визита мэра Тбилиси Кахи Каладзе в Баку.

Глава администрации азербайджанской столицы Эльдар Азизов в свою очередь отметил на встрече важность давних дружеских и добрососедских отношений двух стран.

Азербайджано-грузинские связи достигли уровня стратегического партнерства, подчеркнул Азизов, указав, что отношения между обеими странами развиваются, в том числе благодаря взаимным визитам, во многих сферах.

Со своей стороны, Каладзе заявил, что азербайджанский и грузинский народы исторически поддерживают дружеские и мирные связи, и подтвердил, что его страна придает особое значение отношениям с Азербайджаном.

Тбилиси стал для Баку двадцатым по счету побратимом. Первый город-побратим у Баку появился в 1970 году – им стал Дакар.

В настоящее время Тбилиси поддерживает постоянные дружественные связи с 20 городами разных стран мира, первым из них стал немецкий Саарбрюккен. Баку же стал для него двадцать первым побратимом. Столицы Грузии и Азербайджана с 1997 года являются городами-партнерами.