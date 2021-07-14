ПОЛИТИКА
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Российским олимпийцам дали готовые ответы на вопросы о Крыме
Олимпийский комитет России предупредил спортсменов, что и до, и во время проведения Олимпиады их «по незнанию» могут поставить в неприятное положение
Российским олимпийцам дали готовые ответы на вопросы о Крыме
Фото: Reuters / Others
14 июля 2021 г.

Олимпийский комитет России (ОКР) подготовил для спортсменов памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, сообщает российское издание «Ведомости». Пресс-служба комитета подготовку документа подтвердила.

Чиновники ОКР предупредили спортсменов, что в ближайшее время им будет поступать больше запросов на комментарии и интервью, однако они «могут носить провокационный характер».

«Информация распространяется очень быстро, а любой неосторожный ответ, на который порой умело могут «развести» специально обученные люди, потом крайне негативно скажется на спортсмене», – приводят «Ведомости» выдержку из памятки.

Самый простой для спортсменов вариант выхода из ситуации – ответить «No comment» (без комментариев), считают в ОКР. Тем не менее, по некоторым темам для российских олимпийцев были заранее подготовлены ответы. Например, на вопрос о движении Black Lives Matter (BLM) спортсменам предлагается объяснить, что «отношение к такому движению – личное дело каждого».

На вопросы про харассмент (сексуальные домогательства) олимпийцам следует отвечать, что спортивному миру удастся справиться с этой проблемой.

Принадлежность Крыма и конфликт в Донбассе обсуждать не стоит, так как «спорт должен оставаться вне политики». В ответ на вопрос о допинговых скандалах спортсмен должен сообщить, что прокомментировать ситуацию он не может, поскольку в скандалах не участвовал, а санкции против России за допинг должны комментировать те, кто их вводил.

«Тщательно и внимательно относитесь к тому, что вы пишете, какие фото выкладываете, ставите лайки или оставляете комментарии», – указали авторы памятки.

Российские власти поддерживают идею составления рекомендаций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что спортсмены сами будут решать, как пользоваться памятками.

В этом году Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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