В июне этого года российские банки выдали населению 1,7 млн потребительских кредитов наличными, что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора страны с 1991 года, говорится в исследовании «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), располагающего данными о примерно 97% российских заемщиков.

По сравнению с маем количество выдач выросло на 8%. По данным аналитиков, это обусловлено преимущественно длинными майскими праздниками.

В годовом выражении показатель вырос на 53%. Так, в июне прошлого года рынок начал «оправляться от последствий первого локдауна», введенного в России из-за пандемии коронавируса, пояснили эксперты.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович выделил несколько причин рекордных выдач потребкредитов в России.

Первая причина – банки на фоне роста ключевой ставки стремятся нарастить кредитный портфель до того, как привлечение средств станет для них самих еще дороже.

«Во-вторых, решение ЦБ повысить с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам простимулировало банки увеличить выдачу кредитов до этой даты. Также влияние оказал сезонный фактор: в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной», – добавил он.

Наибольший рост выдач кредитов по сравнению с июнем прошлого года зафиксирован в Татарстане – 75%. В топ-3 вошли также Тюменская область и Санкт-Петербург – 66% и 62% соответственно. По сравнению с маем самый высокий прирост отмечен в Ставропольском крае – 12%, в Омской и Волгоградской областях – по 11% соответственно.

Наименьшая годовая динамика отмечена в Алтайском крае – 40%, Саратовской и Омской областях – по 44% соответственно. Самый низкий месячный прирост зафиксирован в Иркутской области – 0%, Красноярском крае и Ленинградской области – по 4% соответственно.

Ранее, в начале мая, аналитики компании Frank RG уже предупреждали о начале «кредитного бума» в России. По их словам, это обусловлено повышением ключевой ставки Центробанка, которая сейчас находится на уровне 5,5% годовых, а также замедлением темпа роста экономики страны и падением доходов населения на 3,6%, по официальным данным, в реальном выражении в I квартале.