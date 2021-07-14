Финансовые затруднения (как небольшие, так и значительные) испытывают 75,7% российских семей. В свою очередь, 24,3% домохозяйств легко сводят концы с концами при покупке самых необходимых товаров, подсчитал Росстат. Результаты исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения» опубликовало издание РБК.

При этом ситуация по этому параметру в последние годы улучшилась. В 2018 году трудности с покупкой самых необходимых товаров испытывали 79,5% российских домохозяйств, в 2016 году таких семей было 84,6% от общего числа.

8,5% опрошенных в 2020-м заявили, что не могут оплачивать жизненно важные лекарства (в 2018 году таких было 11%). Более половины (51,2% респондентов) не справляются с неожиданными тратами, например, срочным ремонтом жилья или оплатой медицинских услуг (в 2018 году – 52,9%). Не могут себе позволить приобретать новую одежду по мере износа старой 9% российских семей (в сравнении с 11,2% в 2018 году). Финансовой возможности побаловать себя фруктами в любое время года не имеют 16,7% российских домохозяйств (в 2018 году таковых было 21,1%).

Для сведения концов с концами средней российской семье требуются как минимум 60,9 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании. В 2018 году этот показатель был на отметке в 58,5 тыс. рублей. РБК подчеркивает, что субъективная оценка минимально необходимого дохода выросла почти на 4%, при этом потребительские цены на товары и услуги, как следует из данных Росстата, увеличились более чем на 7%.

Ранее портал TRT на русском писал, что новые исследования финансового состояния жителей России показали, что для более-менее безболезненного накопления миллиона рублей «среднему» россиянину потребуется 20 лет, а на покупку квартиры он может потратить всю свою жизнь.