Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) продолжает укреплять партнерские связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заместитель председателя агентства Умит Наджи Йорулмаз в рамках официального визита открыл ряд проектов в Индонезии и Малайзии и провел переговоры на высоком уровне.

TİKA совместно с Индонезийским университетом развивает программы по выращиванию лечебных и ароматических растений в регионе Лебак. Также агентство поддерживает проекты в сфере производства кофе и упаковки, направленные на развитие малого и среднего бизнеса.

Йорулмаз встретился с заместителем министра креативной экономики Индонезии Десси Рухати, обсудив сотрудничество в 17 секторах, включая кино, искусственный интеллект, моду и кулинарное искусство.

В штате Малакка открылся Цифровой центр и фотостудия для поддержки женского предпринимательства. Церемония прошла при участии посла Турции в Куала-Лумпуре и представителей малазийского правительства.

TİKA также реализовала проекты по улучшению условий для детей с аутизмом в Центре ухода Tamar Sinar Harapan Ziyad Zolkefli Cheras. В тюрьме Бентонг при поддержке агентства создана текстильная мастерская для профессиональной реабилитации заключенных.

«Сегодня мы становимся свидетелями одного из самых ярких примеров инвестиций в человека. TİKA реализует проекты устойчивого развития, создавая возможности для нового старта», — заявил Йорулмаз.

Представители Министерства юстиции Малайзии выразили благодарность Турции за поддержку и отметили важность предоставления второго шанса осужденным.