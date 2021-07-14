В первой половине 2021 года число мигрантов и беженцев, погибших при попытке добраться до Европы морем, более чем удвоилось в сравнении с первыми шестью месяцами 2020 года, сообщила Международная организация по миграции (МОМ) в своем докладе, сообщает AP.

Отмечается, что период с января по июнь 2021 года погибло по меньшей мере 1146 человек. Число людей, пытающихся пересечь Средиземное море в Европу, увеличилось на 58%, говорится в отчете МОМ.

Самым смертоносным стал маршрут между Ливией и Италией в центральной части Средиземного моря, унесший жизни 741 человека.

На участке Атлантического океана между Западной Африкой и Канарскими островами погибло не менее 250 человек, еще как минимум 149 человек погибли на маршруте в Испанию через западную часть Средиземного моря, шестеро лишились жизни при попытке попасть в Грецию через восточную часть Средиземного моря.

МОМ указывает, что фактическое число погибших на морских маршрутах в Европу может быть намного выше, поскольку информации о многих кораблекрушениях нет, а данные об уже известных трагедиях – трудно проверить.