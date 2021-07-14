ПОЛИТИКА
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До половины молодых российских ученых уходят из науки в первые годы работы
РАН опубликовала доклад о реализации государственной научно-технической политики в РФ. В нем говорится, что до половины ученых в начале своей карьеры уходят из науки в более доходные сферы экономики
До половины молодых российских ученых уходят из науки в первые годы работы
Фото: Reuters / Others
14 июля 2021 г.

От трети до половины молодых людей в начале своей карьеры уходят из науки в более доходные сферы экономики, говорится в докладе о реализации государственной научно-технической политики в РФ, опубликованном на сайте Российской академии наук (РАН).

В докладе говорится, что получать образование в аспирантуре продолжают 2-2,5% выпускников вузов, из них успешно заканчивают обучение около половины. Поскольку общее число выпускников вузов достигает в настоящее время 70-80% от общей численности молодежи соответствующей возрастной группы, аспирантуры России выпускают до 1% подготовленных для научной деятельности работников от общей численности российской молодежи. Это больше простого уровня воспроизводства кадров на уровне Организации экономического сотрудничества и развития (0,76% от экономически активного населения), подчеркнули в РАН.

Основные проблемы возникают в первые годы пребывания в научной сфере, говорится в докладе. По различным оценкам, от 30% до 50% молодых людей уходят из науки в более доходные сферы экономики, отметили в РАН.

Еще одной проблемой являются высокие миграционные настроения значительной части выпускников ряда ведущих отечественных вузов, этот показатель может достигать 20% от общей численности студентов.

«Эти настроения могут обостриться при продолжении кризисных явлений. В этом же ряду наблюдается еще одна проблема – «тихая миграция» уже высококвалифицированных исследователей, в том числе признанных или находящихся на пороге мирового признания научных лидеров. Постепенно они теряют связь с отечественной наукой», – подчеркнули авторы доклада.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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