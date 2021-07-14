В Турции 15 июля почитают память героев, которые ровно пять лет назад вышли на улицы турецких городов и встали широкой стеной, предотвратив наглую попытку захвата власти, которая стоила потери 251 жизни. Несмотря на то, что с момента провального путча, организованного пособниками беглого главаря Фетхуллаха Гюлена, прошло столько времени, горстка вдохновителей и исполнителей, укрывшаяся за рубежом, до сих пор не теряет надежды дотянуться до Турции. Ее попытка наталкивается на жесткое противодействие.

Выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что усилия по сохранению безопасности страны не должны ограничиваться только ее пределами: если угроза требует уничтожения в самом источнике, то нужно сделать все, чтобы ее купировать. «Это касается и кровавой организации Фетхуллаха Гюлена. Мы будем отслеживать каждый шаг лиц, причастных к этой преступной структуре – до тех пор, пока в корне не устраним эту угрозу», – пообещал он.

Турецкий лидер напомнил, что работа над тем, чтобы выявлять и доставлять в Турцию беглых сторонников Гюлена, ведется интенсивно. Так, важной вехой в этой политике стала проведенная недавно Национальной разведывательной организации Турции (MİT) операция по поимке одного из главарей «параллельного государства» Селахаддина Гюлена, который приходится племянником террористическому лидеру. Но работа турецкого аппарата безопасности еще не завершена: ее интересуют и другие родственники Гюлена, но не кровные, а идейные.

Капитуляция за рубеж

После провалившейся попытки захватить власть 15 июля 2016 года Гюлен навсегда потерял опору в Турции: общественное мнение решило, что его пособники опасны для страны и подлежат суду. Однако за эти годы организация FETÖ вознамерилась переродиться и сохранить равновесие, пустив корни за рубежом. Для этого существовала почва: с 1990-х сторонники террористического лидера формировали скрытую сеть в других странах, стремясь получить трансрегиональные рычаги политического и экономического влияния.

Однако ошибкой гюленистов была безотчетная готовность нарушать законы государств, в которых они видели свой плацдарм. В связи с этим неудивительно, что международные игроки готовы выдавать Турции преступников в рамках процедуры экстрадиции. Поимка так называемого «имама» организации произошла в этом году в Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Успешная операция MIT при поддержке местных властей была проведена в Узбекистане, когда были пойманы Гюрбуз Севилай и Тамер Авджи. Готовность помогать уверенно показал Кыргызстан.

После событий 15 июля к тюремному заключению в Турции были приговорены 4 890 участников террористической организации, в том числе те, которые пытались укрыться за границей. Однако в случае с некоторыми государствами вопрос вокруг выдачи гюленистов оказался предельно политизирован. Власти отмечали, что соседняя Греция стала настоящим рассадником беглых членов FETÖ после событий 2016 года: террористы могут свободно перемещаться по стране, а лояльные им НПО – проводить кампании по оказанию помощи тем, кто бежал от суда.

Американо-сионистская ось

Впрочем, о том, какие зарубежные направления являются для террористов приоритетными, хорошо свидетельствуют заявления и действия самого Гюлена. В 2010 году беглец в одном из первых интервью американским изданиям раскритиковал Флотилию свободы, направлявшуюся в Газу для того, чтобы оказать помощь нуждающимся палестинцам. Гюлен на голубом глазу заявил, что движение гуманитарной миссии нужно было согласовать с установившим блокаду сионистским правительством, обвинив организаторов флотилии в «неповиновении властям».

Красноречиво и решение международного террориста и убийцы выбрать в качестве убежища американскую юрисдикцию: уже пять лет с момента предотвращения попытки насильственного захвата власти в Турции ни одна администрация президента США не может удовлетворить требование Анкары о выдаче главаря. Более того, сеть FETÖ в США чувствует себя довольно вольготно, устанавливая официальные связи с местными лоббистскими бюро, чтобы, как декларируется, помешать перспективам улучшения отношений между Турцией и Америкой.

Весной этого года организация Национальный совет гражданской адвокатуры (NCCA), которая является винтиком в структуре гюленовских террористов в США, подписала контракт с бюро Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas, чтобы навязать личным переговорам между Реджепом Тайпом Эрдоганом и его американским коллегой Джозефом Байденом свою повестку, состоявшую из фейковых обвинений и придуманных версий. Кроме того, в NCCA не скрывали, что хотят простимулировать принятие в Конгрессе ряда откровенно антитурецких законопроектов.

Однако личные переговоры между президентами Турции и США в Брюсселе прошли по собственной логике, что лишило гюленистов возможности навязать международному сообществу свои политические установки.

В истории борьбы с FETÖ не поставлена точка. Преданность турецкого аппарата безопасности своему делу, о которой хорошо говорит интенсивность операций MIT за рубежом, свидетельствует, что капитуляция за границу не стала для террористов спасательным кругом, а лишь отсрочила тотальное поражение и неизбежный ответ перед судом и обществом.