Жители деревни Верхний Карбуш в Омской области попросили канцлера ФРГ Ангелу Меркель помочь с ремонтом главной дороги. Немецкие власти обращение без внимания не оставили, пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на слова депутата Троицкого сельского поселения и инициатора обращения Ирины Дроздовой.

Ответ в сибирскую деревню направила представитель властей ФРГ Надин Вахтер. В нем она поблагодарила жителей Верхнего Карбуша за письмо и попросила с пониманием отнестись к тому, что Ангела Меркель «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений».

«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», – говорится в письме.

Вместе с тем, Вахтер посоветовала россиянам обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры».

В своем обращении, записанном в июне, жители деревни рассказали, что Верхний Карбуш на рубеже XIX и XX веков основали русские немцы. Авторы обращения пожаловались, что самую старую и главную дорогу в деревне никогда не асфальтировали. Жители жаловались «в разные чиновничьи конторы и в правительство России», но дорогу так и не привели в надлежащий вид.

Позднее Ирина Дроздова сообщила, что власти Омской области после ответа из администрации Меркель пообещали все-таки построить дорогу.

«Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу», – сказала Дроздова и добавила, что если асфальт положат, то «сделано это будет исключительно благодаря Меркель».