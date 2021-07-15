ПОЛИТИКА
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«Турция непобедима!» Социальный ролик к 5-летию победы над путчистами
По случаю Дня демократии и национального единства Управление по связям с общественностью Администрации президента Турции опубликовало социальный ролик «Благодаря вам». Он посвящен героям, отдавшим свои жизни в борьбе с путчистами, пытавшимися 15-16 июля 2016 года захватить власть в стране. #деньдемократии #Турция #15июля
«Турция непобедима!» Социальный ролик к 5-летию победы над путчистами / Others
15 июля 2021 г.
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