ТУРЦИЯ
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Эрдоган: 15 июля 2016 года добро победило зло, справедливость - беззаконие
Турецкий народ гордится теми, кто проявил отвагу, защищая демократию и государственность, и скорбит о 251 герое, павшем в ночь с 15 на 16 июля в ходе попытки переворота
Эрдоган: 15 июля 2016 года добро победило зло, справедливость - беззаконие
Фото: AA / AA
15 июля 2021 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил сегодня в парламенте с обращением на мероприятии, приуроченном к пятой годовщине предотвращения попытки переворота 2016 года в Турции.

«Эпический героизм, проявленный в ходе предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года, – предмет гордости всего турецкого народа», – цитирует президента Anadolu.

Глава государства назвал события пятилетней давности «победой добра над злом, справедливости над бесправием».

Эрдоган подчеркнул, что никто не вправе преуменьшать значимость борьбы, которую вел тогда турецкий народ. По его словам, герои, отдавшие жизни в борьбе с террористами движения Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), «стояли на передовой народной борьбы с ложью, жестокостью и беззаконием».

«События 15 июля – победа всего народа, торжество национального самосознания и демократии», – сказал президент.

15 июля 2016 года в нескольких городах Турции, прежде всего в Анкаре и Стамбуле, сторонники FETÖ предприняли попытку насильственного захвата власти.

По призыву президента Реджепа Тайипа Эрдогана на борьбу с путчистами встал турецкий народ. Миллионы жителей страны вышли на улицы, разрушив планы террористов и защитив демократию. В борьбе с путчистами погиб 251 человек, более 2000 получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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