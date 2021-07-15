С конца апреля по июль 2021 года около 73 тыс. жителей Отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, территория которых контролируется пророссийскими боевиками, получили паспорта РФ по упрощенной схеме. Всего насчитывается 611 тыс. таких граждан, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в ходе открытия Форума граждан России в Луганске.

«Граждане России – это не только те [жители ОРДЛО], кто получил паспорт Российской Федерации, а их сегодня 611 тысяч, и каждый день эта цифра увеличивается. Я думаю, что до конца года большинство желающих получить паспорта гражданина Российской Федерации получат такую возможность», – цитирует Водолацкого «Интерфакс».

В апреле 2021 года первый зампред по делам СНГ говорил, что 538 тыс. жителей Донбасса стали гражданами РФ, и еще около полумиллиона смогут получить паспорт до конца года.

Между тем 18 февраля этого года начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков сообщал, что гражданство РФ по упрощенной схеме получили более 600 тыс. жителей самопровозглашенных т. н. Донецкой и Луганской народных республик. «На сегодняшний день – уже 639 тысяч», – сказал Агарков, отвечая на вопрос о том, сколько всего человек в Донбассе стали обладателями российских паспортов.

Как отмечается, получившие за последние месяцы гражданство РФ лица смогут принять участие в выборах в Госдуму в сентябре этого года.

Гражданство РФ по упрощенной процедуре жители ОРДЛО могут получить по указу президента России, подписанному 24 апреля 2019 года. Украина российские паспорта, выданные в Донбассе, не признает.

Президент Украины Владимир Зеленский считает выдачу российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей первым шагом к открытой аннексии этих территорий. Между тем в МИД РФ называют такие действия вынужденной гуманитарной мерой.