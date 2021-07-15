Чистый вывоз капитала из России частным сектором за первые шесть месяцев 2021 года составил $28,2 млрд, говорится в сообщении Банка России.

При этом Центральный банк отметил снижение этого показателя на 9,62% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года – тогда из страны утекли $31,2 млрд. В 2020 году чистый вывоз капитала из России частным сектором вырос в 2,2 раза в сравнении с 2019 годом и достиг отметки в $47,8 млрд.

Регулятор объяснил, что положительное сальдо сложилось в первую очередь благодаря росту вложений прочих секторов в иностранные активы при незначительном уменьшении внешних обязательств. В 2020 году в динамике показателя было также заметно снижение внешних обязательств банков, добавили в ЦБ.

За последние 25 лет из России в офшоры вывели $750 млрд, для которых «можно было найти лучшее применение», оценивалBloomberg в 2019 году. За шесть лет до этого близкую оценку приводил бывший глава ЦБ Сергей Игнатьев: в 2013 году он говорил, что за четверть века российские банки обналичили или вывели в офшоры около $1 трлн. В последние годы «кровотечение замедлилось, но не остановилось», указывал Bloomberg.