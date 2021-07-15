ТУРЦИЯ
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Турция совершенствует авиационные бомбы отечественными технологиями
Турецкая Республика повышает эффективность оборудования своих вооруженных сил с помощью технологий, разработанных оборонной промышленностью страны
Турция совершенствует авиационные бомбы отечественными технологиями
Фото: АА / Others
15 июля 2021 г.

Как сообщил агентству «Анадолу» глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, параллельно с налаживанием серийного производства новейших видов вооружения, в Турции разрабатываются системы, повышающие эффективность боеприпасов, уже имеющихся на вооружении турецкой армии.

Анкара занимается повышением эффективности оборудования своих вооруженных сил с помощью технологий, разработанных оборонной промышленностью страны.

Демир отметил, что разработанные турецким производителем ракет Roketsan регулируемые датчики приближения для комплектов лазерного наведения Teber, установленных на авиабомбах общего назначения МК-81 и МК-82, еще больше повысили эффективность высокоточных турецких авиационных боеприпасов.

Благодаря системе Teber, авиабомбы превращаются в еще более грозное оружие, способное атаковать в том числе и движущиеся цели, сказал Демир.

Боеприпасы с системами наведения Teber уже интегрированы в истребители F-16. Кроме того, они могут использоваться и беспилотными летательными аппаратами, такими как Aksungur и Akıncı.

ИСТОЧНИК:AA
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