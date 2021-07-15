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Большинство россиян тратит на еду половину зарплаты
Каждый шестой житель РФ тратит на продукты питания весь свой заработок. Заметнее всего за последнее время подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла
Большинство россиян тратит на еду половину зарплаты
Большинство россиян тратит на еду половину зарплаты / Others
15 июля 2021 г.

​​​​​​​У 60% россиян на продукты питания уходит примерно половина месячного дохода, говорится в проведенном аналитическим центром Университета «Синергия» исследовании, результаты которого приводят РИА «Новости».

​​​​​​​«Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% – примерно треть. Еще 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета», – свидетельствуют результаты исследования.

​​​​​​​При этом абсолютное большинство жителей РФ (96,3%) обратило внимание на рост цен еду в течение последних месяцев. Заметнее всего подорожали овощи, фрукты, молочная продукция, мясо и растительные масла, заявили опрошенные. В меньшей степени ощущается подорожание рыбы, сахара, зерновых и макаронных изделий.

Кроме того, 77,1% опрошенных россиян ждут дальнейшего роста цен на еду в ближайшем месяце. 21,5% респондентов считают, что стоимость продуктов не изменится, 1,4% россиян верят в скорое снижение цен на продовольствие.

​​​​​​​В ускорении инфляции россияне больше всего винят ослабление курса рубля – об этом заявили 36,1% опрошенных. Еще почти треть (31%) полагает, что всему виной накрутка стоимости товаров торговыми сетями. Более четверти (26,3%) опрошенных уверены, что производители ориентируются на экспорт продукции в ущерб внутреннему потребителю, что и ведет к подорожанию продуктов. Еще 6,6% видят причиной подорожания продуктов высокие инфляционные ожидания населения РФ.

Ранее TRT на русском писал, что в первом квартале россияне получили 14,3 трлн рублей доходов, а потратили на покупку товаров и услуг 14,904 трлн. Разница была покрыта из сбережений, которые за три месяца сократились на 604,3 млрд рублей. «Люди проедают запасы по мере того, как их реальные доходы продолжают падать (–3,6% в первом квартале), а инфляция бьет рекорды за 5 лет по широкой потребительской корзине и за 6 лет – на рынке продовольствия и лекарств», – отмечалось в отчете Росстата. При этом средняя скорость, с которой таяли накопления на счетах и в наличных, достигала 6,7 млрд рублей в день, или 280 млн рублей в час.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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