ТУРЦИЯ
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В Турции появится Институт изучения геноцида
Указ о создании института при ректорате Стамбульского университета подписан президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом
В Турции появится Институт изучения геноцида
В Турции появится Институт изучения геноцида / Others
15 июля 2021 г.

В Турции появится международный институт, который займется изучением геноцида и преступлений против человечности.

Указ президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана о создании института при ректорате Стамбульского университета опубликован в официальной Resmi Gazete.

​​​​​​​В институте будут работать местные и иностранные ученые и исследователи, которые займутся рассмотрением сообщений о преступлениях против человечности в различных частях мира. Также они будут готовить отчеты для турецкой и международной общественности.

Как ранее писалTRT на русском, в апреле 2021 года представители НПО, дипломаты, журналисты и ученые из Турции, Азербайджана и ряда других стран объявили о создании международной комиссии по расследованию военных преступлений, совершенных вооруженными силами Армении на оккупированных территориях Азербайджана. Структура получила название «Комиссия по расследованию военных преступлений в Карабахе». Ее созданию предшествовали множественные сообщения о применении армянскими вооруженными силами оперативно-тактических ракет, неуправляемых реактивных систем залпового огня и артиллерии против мирных жителей Азербайджана в ходе Второй Карабахской войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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