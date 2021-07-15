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Израильские ветераны требуют прекратить антипалестинское насилие
Солдаты израильской армии, служившие на оккупированном Западном берегу, потребовали положить конец насилию еврейских поселенцев против палестинцев
Израильские ветераны требуют прекратить антипалестинское насилие
Фото: АА / Others
15 июля 2021 г.

​​​​​​​Около 100 израильских солдат, служивших на оккупированном Западном берегу, потребовали от министра обороны Израиля Бенни Ганца и министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева прекратить насилие со стороны еврейских поселенцев против палестинцев.

В письме солдат, с которым ознакомилосьагентство «Анадолу» , говорится, что насилие, совершаемое поселенцами против палестинцев, усиливалось и усиливается при неявной поддержке израильского государства на протяжении многих лет. «Мы служили там, мы лично видели, как это насилие происходило на деле», – написали они.

В прошлом году насилие со стороны еврейских поселенцев выражалось в виде «повреждения частной собственности, бросания камней, физическом насилии в отношении палестинцев и нападениях на активистов и [израильские] силы безопасности», – заявили израильтяне.

«Нас послали защищать их [еврейских поселенцев], но у нас не было средств противостоять им», – говорится в письме.

По данным министерства обороны Израиля, в 2020 году было зарегистрировано 370 инцидентов насилия, совершенных еврейскими поселенцами на оккупированном Западном берегу, 42 из них – против израильской полиции и солдат.

По оценкам Израиля и Палестины, около 650 тыс. поселенцев на Западном берегу, куда входит и оккупированный Иерусалим, проживают в 164 незаконных поселениях и 116 незаконных заставах.

Согласно международному праву, все израильские поселения на оккупированных территориях считаются незаконными.

ИСТОЧНИК:AA
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