Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что отказываться от теории искусственного происхождения коронавируса пока преждевременно, передает Associated Press.

«Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты», – пояснил он.

Гебрейесус также призвал власти Китая к «прозрачности, открытости и сотрудничеству» в вопросе расследования возникновения SARS-CoV-2.

Версия об искусственном происхождении коронавируса обсуждается с самого начала пандемии. Одним из первых об этом заговорил 45-й президент США Дональд Трамп. Позже доклад на эту тему представила Республиканская партия. В США звучали предложения потребовать от КНР компенсировать все потери мировой экономики от эпидемии COVID-19.

Данной теории нашлись и научные подтверждения. Так, британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен утверждают, что китайские ученые создали SARS-CoV-2, а затем попытались «замести следы».

По их мнению, уханьские исследователи хотели сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Для этого к нему присоединили новый «шип». Об этом свидетельствует ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в «шипе» SARS-CoV-2, который никак не могут появится у вируса естественным путем.

Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер, со своей стороны, заявили, что обнаружили у коронавируса генетический след, которым не обладает природный вирус.

Специалисты выявили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Ученые часто используют ее для усиления заразности и летальности вирусов: это своеобразный сигнал о том, что вставку сделали в лаборатории. При этом в обычных условиях порядок геномов CGG-CGG встречается крайне редко, отметили эксперты.

Китай называет гипотезы об искусственном происхождении вируса инсинуациями. Однако еще в феврале 2020 года правительство ввело запрет на передачу каких-либо данных, образцов или другой информации, связанной с коронавирусом, сторонним учреждениям или отдельным лицам.

Пекин с самого начала пандемии приступил к расследованию, выявил патоген и опубликовал все ключевые данные. Официальный представитель МИД страны Чжао Лицзянь, комментируя намерение Соединенных Штатов расследовать происхождение коронавируса, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других.

СМИ утверждают, что недавно заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй вывез в США секретные данные о лаборатории Уханьского института вирусологии, с которой связаны слухи об утечке коронавируса и его искусственном происхождении.

В конце июня стало известно о том, что сведения о генетическом коде исходного варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Ухани в конце 2019 года, были изъяты китайскими исследователями из американских баз данных.

Зимой 2021 года группа международных экспертов ВОЗ побывала в Ухане и посетила лабораторию, где в том числе исследуются разные типы коронавирусов.

Весной организация представила доклад, в котором отвергла вероятность искусственного происхождения SARS-CoV-2. По ее данным, наиболее возможной версией является возникновение вируса среди популяции летучих мышей и передача его человеку через промежуточного носителя.