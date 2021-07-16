Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу распорядился включить статью президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» в качестве одной из тем занятий по военно-политической подготовке в армии, сообщает РБК со ссылкой на источник в Минобороны.

Собеседник издания утверждает, что у большого числа служащих Минобороны есть украинские корни или родственники в Украине, поэтому статья «вызвала большой положительный отклик и обсуждения в военной среде». Из-за повышенного внимания ее решили включить в список обязательных тем для политзанятий.

Источник РБК также подчеркнул, что ключевой тезис статьи – о единстве русского, белорусского и украинского народов – «разделяется всеми российскими военнослужащими».

Статья президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» на русском и украинском языках была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней глава РФ пишет о том, что русские, украинцы, а также белорусы – «один народ, единое целое».

По мнению Путина, существовавшее когда-то единство трех народов – русского, украинского и белорусского – исчезло вместе с приходом к власти коммунистической партии.

«Именно советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов – закрепила на государственном уровне положение о трех отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском», – считает президент РФ.

Путин объяснил свое решение написать статью угрозой национальной безопасности и «активизацией работы по проекту «анти-Россия»». По его словам, он думал о ней несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя статью, заявил, что некоторые моменты, затронутые в статье Путина, готов обсудить с ним лично, а также при встрече может предоставить много материала для подготовки другой статьи по Украине. Он также добавил, что ему «приятно, что человек знает украинский язык».