Президент России Владимир Путин в 2016 году лично санкционировал проведение шпионской операции, призванной поддержать Дональда Трампа на выборах президента США, утверждает британская газета The Guardian, опираясь на документы, утекшие из Кремля.

Ключевая встреча по этому вопросу состоялась 22 января 2016 года, пишет издание. В тот день в Кремле прошло совещание Совета безопасности РФ, на котором присутствовали президент, высокопоставленные министры и руководители российских спецслужб.

По официальным данным, тогда действительно состоялась совещание постоянных членов Совбеза, но, согласно сообщению Кремля, на встрече обсуждали внутрироссийскую повестку, Молдавию и мировые рынки.

Участники совещания, пишет газета, изучили отчет, подготовленный экспертным управлением президента РФ в ответ на санкции США против Москвы. В документе Дональд Трамп назван «основным и наиболее перспективным кандидатом» в президенты США, которого «крайне необходимо всеми силами» поддержать на выборах, чтобы «способствовать его избранию».

Это было необходимо, чтобы обеспечить стратегические цели России – создать «социальную нестабильность» в США и ослабить позиции американского президента на переговорах.

Авторы доклада дали Трампу следующую характеристику: «Психически нестабильный, импульсивный, неуравновешенный человек с комплексом неполноценности, фактически придерживающийся консервативных взглядов».

Данный документ, считают в The Guardian, косвенно подтверждает, что у Кремля может быть компромат на Трампа. В отчете сказано о «некоторых событиях, имевших место во время его пребывания на территории РФ». О чем идет речь, неясно: их описание содержится в приложении к документу, доступа к которому журналисты не получили. Издание отметило, что западные спецслужбы знали об этих материалах и тщательно изучили их.

Британская газета предполагает, что по итогам встречи Владимир Путин и руководители разведывательных ведомств подготовили план вмешательства в американские выборы. После встречи, утверждает издание, российский президент подписал указ о создании комиссии, которая должна была как можно скорее предпринять шаги в отношении США. Ее якобы возглавил министр обороны Сергей Шойгу, отвечающий российскую военную разведку (бывшее ГРУ).

Шойгу поручили координировать работу подразделений и служб, собирать и систематизировать информацию, а также готовить «мероприятия по воздействию на информационную среду объекта» (вероятно, речь о целях кибератак).

В то же время Служба внешней разведки должна была собирать для комиссии дополнительную информацию, а ФСБ – заниматься контрразведкой. Ведомствам поручили примерно за неделю, к 1 февраля 2016 года, подготовить конкретные предложения по вмешательству.

В Кремле уже ответили на публикацию The Guardian. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью «отличным бульварным чтивом».

Сам Дональд Трамп пока хранит молчание – журналистам не удалось получить его комментарий.

Ранее власти США инициировали расследование российского вмешательства в выборы президента в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который вел дело, пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы, но не состояла в сговоре с Дональдом Трампом и его штабом. Представители России всегда отрицали вмешательство в выборы.