ТУРЦИЯ
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Растет интерес иностранцев к покупке недвижимости в Турции
Граждане Ирана, Ирака, России, Афганистана и Германии активно скупают недвижимость в Турции. Самые популярные города – Стамбул, Анталья, Анкара, Мерсин и Ялова
Растет интерес иностранцев к покупке недвижимости в Турции
Фото: АА / AA
16 июля 2021 г.

В первом полугодии 2021 года в Турции было продано 552 812 жилых объектов, следует из данных Турецкого статистического института (TÜİK). Это на 11,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по июнь по всей стране было продано 167 878 новостроек, остальные объекты были реализованы на вторичном рынке. Продажи с привлечением ипотеки составили 104 168 единиц, снизившись на 60,9% в годовом исчислении. При этом доля сделок с банковским финансированием составила 19% от общего количества продаж.

Иностранцам за шесть месяцев в Турции было продано 20 488 домов и квартир, что почти на 44% больше статистики первого полугодия прошлого года (14 262 объектов).

Львиная доля сделок с участием зарубежных граждан пришлась на Стамбул – 10 108 единиц. За ним следуют Анталья – 3 990, Анкара - 1276, Мерсин – 951, Ялова – 584.

Наибольшее число объектов недвижимости в Турции с начала года приобрели граждане Ирана – 3 070. Следом идут иракцы – 3 019, россияне – 1759, граждане Афганистана (1277) и Германии (726).

В июне с. г. новых владельцев получил 134 731 объект жилой недвижимости в Турции, что на 29,1% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. А вот продажи жилья иностранцам в первом месяце лета подскочили на 185,3% в годовом исчислении и достигли 4 748 единиц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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