Ситуация с коронавирусом становится все более непонятной. С одной стороны, мы должны радоваться: наконец-то в Турции отменили комендантский час и прочие ограничения. Но, с другой стороны, беспокоят сообщения из соседних стран с новой волной пандемии и агрессивными мутантными штаммами. Неужели и нам скоро снова придется погрузиться в локдаун?..

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Анри Клюге сказал в одном из своих интервью: «В качестве рабочей гипотезы – пандемия останется позади к началу 2022 года». По его мнению, коронавирус все еще будет существовать, но разрушительные меры больше не потребуются.

Уменьшается ли распространение инфекции?

Ранее бытовало мнение, что если переболеет большая часть населения, то выработается коллективный иммунитет, и вирус сдастся. Однако все больше новых данных говорят о том, что переболевшие продолжают болеть по второму кругу, иммунитет после болезни нестойкий, да еще и эти мутации... В общем, раз переболеть оказалось недостаточно.

Как-то была высказана и надежда на ограничение распространения вируса – вероятно, с течением времени SARS-CoV-2 станет привычным для какой-то определенной местности и не будет будоражить весь мир. Ученые из Атланты и Пенсильвании опубликовали исследование в медицинском журнале Science. В нем они предположили, что мутации скоро переведут коронавирус из пандемии в эндемический процесс, т.е. характерный только для отдельных регионов.

Вакцинация против COVID-19 ускоряет переход к эндемичности и значительно снижает количество погибших на этом пути.

«Прошлый опыт борьбы с гриппом ясно показал, что в какой-то момент заболеваемость коронавирусом, вероятно, внезапно снизится», – сказал Клаус Штер, эпидемиолог, возглавлявший Глобальную программу ВОЗ по гриппу и являвшийся координатором исследований ВОЗ по SARS.

Две известные пандемии – азиатский грипп 1957 года с 4 миллионами жертв и гонконгский грипп 1968 года, унесший жизни 3 миллионов человек, – исчезли так же быстро, как и появились.

Есть основания ожидать, что SARS-CoV-2 станет эндемическим и сезонным. Инфекции будут сконцентрированы в определенных группах общества, не обладающих иммунитетом, таких как дети, которые еще не были вакцинированы, или взрослые с ослабленным иммунитетом.

Однако, даже если эти предположения верны, это будет происходить в течение многих месяцев и лет. Да и последние данные о новых мутациях вируса говорят не в пользу ослабления пандемии, а скорее наоборот. Выводы пока делать рано.

«Шансы на исчезновение болезни очень малы»

Эти слова принадлежат Кейт Бейкер – исследователю инфекционных заболеваний Ливерпульского университета в Великобритании. Будущее COVID-19 сводится к одному из двух возможных вариантов: либо мы уничтожаем вирус, либо нет. В последнем случае болезнь станет эндемической.

Миру уже удавалось победить вирусные заболевания, включая вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Этот вирус распространялся от людей, у которых уже проявлялись симптомы, что позволило быстро предотвратить дальнейшую передачу, поместив в карантин тех, кто был болен.

Люди, инфицированные SARS-CoV-2, заразны в течение нескольких дней до появления признаков болезни. Учитывая такую бессимптомную передачу, «единственный способ искоренить COVID-19 – это постоянная глобальная программа вакцинации», – говорит Грэм Медли, специалист по моделированию инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины.

Однако, по мнению Медли, искоренение коронавируса требует большой глобальной координации, которой в настоящий момент просто нет. Несмотря на наличие действенной вакцины, сейчас нет политических и экономических ресурсов, чтобы равномерно распространить ее по всему миру.

На Семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся 24–31 мая 2021 г., как раз были подняты вопросы касательно пандемии COVID-19. Основной причиной распространения вируса было названо отсутствие у различных стран равного доступа к вакцинам.

Ситуация в Турции

На сегодня пока нет поводов для беспокойства: заболеваемость существенно снизилась благодаря локдаунам и широкой вакцинации. По-видимому, третья волна коронавируса в Турции закончилась.

Согласно заявлению Минздрава, с момента начала кампании массовой вакцинации в стране было введено более 57 миллионов доз вакцины. На сегодняшний день минимум 60% взрослого населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины.

Также страну поделили на категории в зависимости от числа привитых в том или ином регионе. Каждый регион пометили отдельным цветом:

1. Синяя категория – более 75% людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины (провинции Мугла, Чанаккале и др.)

2. Желтая – более 65% (Анкара, Анталья)

3. Оранжевая – более 55% (Стамбул, Адана)

4. Красная – менее 55% (Конья, Диярбакыр)

Турция вступила в новую фазу нормализации, сняв почти все ограничения, связанные с вирусом. Количество «синих» и «желтых» регионов растет, что не может не радовать.

Однако, стремясь ограничить распространение дельта-варианта вируса (а до сих пор в Турции не было ни слуху, ни духу о дельта), страна приостановила полеты из некоторых стран, таких как Бангладеш, Бразилия, Южная Африка, Индия, Непал и Шри-Ланка. К тому же, пассажиры из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура должны получить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение 72 часов до вылета.

Ситуация в России: нарастает третья волна

Пока Турция снимает маски и отменяет локдауны, в России страсти только накаляются, причем в виде более коварного мутантного штамма дельта. Этот индийский штамм отличается более высокой заразностью и не щадит детей и молодежь.

За сутки в одной только Москве стали выявлять более 5 тыс зараженных. Борясь с этим, власти ввели ограничения в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов. Так, например, была запрещена работа кафе и ресторанов в ночные часы, отменены различные развлекательные мероприятия. Вход в заведения общепита сделали по QR-кодам – для переболевших с антителами, привитых или же тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест за последние 72 ч.

Также были отведены специальные «места, свободные от COVID-19» – туда пускают только по QR-коду. Не говоря уже про обязательный масочный режим. Даже больницы – и те оказывают плановую медпомощь лишь вакцинированным (это не касается экстренных случаев).

В общем, власти изо всех сил стараются обуздать новую волну инфекции.

Мир в борьбе против мутантного COVID-19

В Европе также усиливают меры. Еще весной мутация коронавируса B117, впервые обнаруженная в Великобритании, распространилась более чем в 27 европейских странах и в настоящее время доминирует в Европе. Более того, основной удар нового, ещё более заразного, штамма – дельта снова приняла на себя Великобритания. Особенно тяжко пришлось северным регионам страны, в частности Уэльсу. Почти все случаи заражения – индийским штаммом.

Франция тоже заметно пострадала – к концу июля страну ожидает четвертая волна эпидемии из-за стремительно распространяющейся дельты. Франция занимает первое место в Европе по числу заболевших (более 5,8 млн человек) и второе по количеству умерших (111 тыс.), уступая лишь Великобритании.

Также нельзя не отметить рост доли молодежи в общей картине заболеваемости: если осенью во вторую волну пациенты моложе 30 лет составляли 35% всех заболевших, то сейчас эта цифра выросла до 60-68%. И это лишь данные по одному Уэльсу.

«Долгий COVID» у подростков: «Думала, поболею неделю-две и всё. Кто знал, что это продлится так долго»

Появляется все больше свидетельств того, что подростки могут испытывать тяжелые последствия коронавируса – так называемый «долгий ковид».Его возможные симптомы:

– кожные реакции и раздражения, сыпь

– боли в нервных окончаниях, судороги

– боль в груди, одышка– сильная усталость и др.

В некоторых странах, в частности, в Великобритании, создаются специальные службы помощи подросткам в борьбе с затяжными симптомами. Коварство «долгого ковида» оказалось в том, что последствия могут продолжаться месяцами, возможно, около года, а возможно, и больше. Яркий пример тому – история 16-летней Лилианы Джексон, которая еще в сентябре прошлого года заразилась ковидом и с тех пор не раз попадала в больницу со странными симптомами.

«Думала, поболею неделю-две, и все. Кто знал, что это продлится так долго», — вспоминает Джексон.

В первый раз она попала в больницу с высокой температурой и необычной сыпью, покрывавшей большую часть кожи. Ее вскоре выписали, но на этом болезнь не остановилась: девушка постоянно страдала от боли в груди, одышки и слабости. Из-за невыносимых невралгических болей она вновь попала в больницу на зимние праздники.

«Остаточные» симптомы продолжаются до сих пор. Мешают готовиться к экзаменам и жить полноценной жизнью. «В голове такой туман, что требуется прилагать немалые усилия, чтобы грамотно сформулировать и записать мысль», – делится девушка.

«Долгий COVID» – форма новой коронавирусной инфекции, которая протекает долго и тяжело. Термин официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).

Медики против: снятие ограничений – «опасный и неэтичный эксперимент»

Медицинский журнал The Lancet опубликовал открытое письмоза подписью 122 ученых и врачей, в основном, из Индии и Великобритании. Оно адресовано правительству Великобритании: премьер-министр Борис Джонсон объявил 19 июля «Днем свободы» – отмены большинства ограничений из-за пандемии. Решение было принято в связи со снижением заболеваемости и смертности благодаря вакцинации. Однако ученые с этим не согласны.

«Правительство Великобритании должно пересмотреть свою нынешнюю стратегию и предпринять срочные шаги для защиты населения, в том числе детей. Мы считаем, что правительство приступает к опасному и неэтичному эксперименту, и призываем его приостановить планы по отказу от мер по смягчению последствий 19 июля 2021 года», – говорится в письме.

«Связь между инфекцией и смертью, возможно, была ослаблена, но она не была нарушена, и инфекция все еще может вызвать значительное заражение как острыми, так и долгосрочными заболеваниями», – настаивают ученые.

Особое внимание медики заостряют на незащищенности детей и подростков: «Правительство сделало осознанный выбор в пользу того, чтобы подвергать детей массовому заражению, а не защищать их в школах или вакцинировать. Это неэтично и неприемлемо».

Прислушается ли Англия к призыву врачей?

«В любом случае нам нужно быть осторожными»

Мыслями по поводу ближайшего будущего делится профессор Саит Генен, возглавляющий медицинский факультет Джеррахпаша: «Люди не должны думать, что нормализация означает, что вспышка закончилась. Мы не можем вечно жить с ограничениями, но мы не должны слишком долго оставаться в (общественных) местах без маски».

Профессор также сказал, что «третья волна» беспокоит его меньше, поскольку теперь врачи знают о коронавирусе гораздо больше, чем в марте 2020 года. «Вторая волна» в октябре-ноябре 2020 была похожа на цунами, по словам доктора. Генен еще весной предполагал, что «третья волна» не будет такой же интенсивной, как вторая, потому что сейчас появилось важное преимущество – вакцинация. Кроме того, становится теплее, все больше людей проводят время на открытом воздухе, что снижает риск заражения. «Но в любом случае нам нужно быть осторожными», – добавил профессор.

Закрытие границ в начале пандемии имело важное значение для ограничения распространения коронавируса, но это не может повторяться вечно. Главным оплотом надежды медиков остается широкая вакцинация населения и формирование коллективного иммунитета к вирусу.

Надеяться и верить

Вот что остается нам делать в сложившихся условиях. Невозможно сидеть вечно в четырех стенах, невозможно вечно носить маски. Так или иначе нам нужно учиться взаимодействовать с этим вирусом и уживаться с ним на одной территории.

Хочется надеяться, что и после лета мы продолжим держать заболеваемость под контролем. Скорее всего, успеют вакцинировать большинство населения.

Возможно, это поможет возникновению коллективного иммунитета и снижению циркуляции вируса. Возможно, вирус сам ослабнет из-за климата и мутаций. Дай Бог, чтобы вся эта зараза исчезла, а главное – исчезла благополучно! Настраивайте себя на позитив – так легче переносить невзгоды. И будьте здоровы!