В разных районах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), несмотря на 50-градусную жару в дневное время, идут сильные дожди. Причина – испытание новых технологий вызова осадков в засушливый летний сезон, сообщает метеорологический портал Марказ аль-Асифа (Storm Center).

Синоптики сообщают, что дожди пошли летом, когда в Эмиратах обычно вообще не выпадают осадки, после специальных экспериментов по засеву облаков.

Ливни прошли к северу от поселка Хатта в ОАЭ в Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат.

Национальное метеорологическое бюро, в свою очередь, также указало, что дожди прошли в населенных пунктах вблизи города Аль-Айн столичного эмирата Абу-Даби, где температура поднялась до 47 градусов жары.

В свою очередь, бюро прогнозов погоды Катара предупредило, что с субботы до середины следующей недели в стране, где сейчас более 50 градусов жары в дневное время суток, также возможны дожди, несмотря на то что летом в стране дожди никогда не выпадают, а за прошедшие осень, зиму и весну слабый дождь шел только пару раз.

Власти Эмиратов уже долгое время активно разрабатывают технологии по вызыванию дождей. Весной этого года академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского университета Рединга начала тестирование новых способов увеличения объема осадков – с помощью дронов, которые могут вызывать дождь электрическими разрядами в облаках без использования химических соединений.