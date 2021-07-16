Туристический оператор Mouzenidis Travel Greece аннулировал путевки россиян в Грецию на сумму порядка 12 миллионов евро (около 1 миллиарда рублей), пишет «Коммерсантъ». При средней стоимости бронирования в 700 евро речь может идти примерно о 17 тыс. отмененных туров.

При этом вернуть деньги за отмененные поездки удается далеко не всем россиянам. Турагенты сообщили изданию, что операторы отменяют запланированные поездки россиян в одностороннем порядке, не предлагая им никакой внятной альтернативы, ссылаясь на приостановку работу Mouzenidis Travel Greece. При этом российская структура холдинга, туристический оператор «Музенидис трэвел», продолжает работу.

Изначально Mouzenidis Travel Greece объявила о приостановке обслуживания туристов на срок с 17 июня до 26 июня, однако затем прием гостей был ограничен до конца июля.

​​​​​​​Как сообщил источник газеты, проблемы касаются в основном туров, которые были забронированы до начала пандемии COVID-19 и введения коронавирусных ограничений.

Российские компании уже перевели средства в Mouzenidis Travel Greece, получить их обратно представляется невозможным. Российским туристам предложено перенести поездки в Грецию на неопределенный срок или же отправиться в страну сейчас, но с доплатой.

​​​​​​​Как ранее писалTRT на русском, ни ограничение авиасообщения, ни пандемия и введенные из-за нее карантинные меры не смогли остановить поток в туристическую столицу Турции Анталью – за первое полугодие 2021 года знаменитый курорт посетили около 1,5 млн человек. Лидером по числу путешественников в Анталью стала Россия – 439 209 человек. За ней следуют Украина (429 366 путешественников) и Германия (145 444 туристов).