Эксперт: Зеленский окреп. Аваков ему больше не нужен

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Арсена Авакова. Он возглавлял МВД семь с половиной лет, за что его называли «вечным министром». При нем сменились два президента и несколько составов правительства. Слухи о его возможном уходе появлялись десятки раз. Но на этот раз они оказались правдой. Что ждет Авакова дальше и кто может стать его преемником – TRT на русском рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. #Украина #отставка #Аваков