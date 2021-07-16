ПОЛИТИКА
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Эксперт: Зеленский окреп. Аваков ему больше не нужен
Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Арсена Авакова. Он возглавлял МВД семь с половиной лет, за что его называли «вечным министром». При нем сменились два президента и несколько составов правительства. Слухи о его возможном уходе появлялись десятки раз. Но на этот раз они оказались правдой. Что ждет Авакова дальше и кто может стать его преемником – TRT на русском рассказал глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. #Украина #отставка #Аваков
rvr / Others
16 июля 2021 г.
Истории
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