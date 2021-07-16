Почти 20% российских врачей не рекомендуют своим пациентам вакцинироваться от COVID-19, большинство из них не доверяют отечественным вакцинам. Такие результаты показало исследование сервиса «Актион Медицина», пишет журнал Forbes.

Кампанию по массовой вакцинации поддерживают 62,9% опрошенных медиков, а 19,6% врачей сообщили, что не рекомендуют пациентам делать прививку. Еще 17,5% специалистов пока не решили, будут ли рекомендовать пациентам привиться.

​​​​​​​Большинство (74,5%) из тех, кто не рекомендует пациентам вакцинироваться от COVID-19, объясняют свою позицию недоверием к российским вакцинам. В частности, медики указывают на то, что вакцины слишком мало испытывали, а научному сообществу пока неизвестны отсроченные побочные эффекты. Также их смутили отсутствие в РФ иностранных вакцин и слишком активная агитационная кампания за вакцинацию.

​​​​​​​При этом 25% врачей из тех, кто не рекомендует прививаться, выступает не конкретно против вакцины от COVID-19, а против прививок в целом.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в начале 2021 года. Жителям страны доступны три отечественных вакцины – «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпикВакКорона».

По данным ресурса Стопкоронавирус.рф, в России с начала пандемии было выявлено более 5,9 млн случаев COVID-19, по состоянию на 16 июля 146 868 заболевших умерли. По количеству скончавшихся РФ занимает шестое место в мире.

​​​​В 2020 году пандемия коронавируса нанесла экономике России ущерб в размере почти 1 трлн рублей, писалранее TRT на русском. Роспотребнадзор посчитал, что без учета потерь ВВП ущерб составил более 997,06 млрд рублей. Это почти в полтора раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней.