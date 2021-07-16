Всего 741 автомобиль марки Lada был продан в странах Европейского союза за первые шесть месяцев текущего года, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Эта цифра на 35,4% меньше показателей за первую половину 2020 года, когда на европейском рынке было реализовано 1147 автомобилей Lada.

Lada является самым непопулярным брендом автомобилей, которые продаются в Европе. Так, в июне 2021 года европейские граждане купили только 126 машин этой российской марки.

Ближе всего к российскому бренду по продажам находится французская Alpine. За первые месяцы 2021 года эта компания смогла продать в странах ЕС всего 903 авто.

​​​​​​​При этом автомобили бренда Lada все еще остаются популярными в России. В 2020 году на российском рынке было продано 343,5 тыс. автомобилей марки, в первую половину 2021 года – 200,2 тыс. машин.