ПОЛИТИКА
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Продажи Lada в Европе рухнули на треть
В первой половине 2021 года автомобили российской марки заняли последнее место в европейском рейтинге популярности
Продажи Lada в Европе рухнули на треть
Фото: Reuters / Others
16 июля 2021 г.

Всего 741 автомобиль марки Lada был продан в странах Европейского союза за первые шесть месяцев текущего года, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Эта цифра на 35,4% меньше показателей за первую половину 2020 года, когда на европейском рынке было реализовано 1147 автомобилей Lada.

Lada является самым непопулярным брендом автомобилей, которые продаются в Европе. Так, в июне 2021 года европейские граждане купили только 126 машин этой российской марки.

Ближе всего к российскому бренду по продажам находится французская Alpine. За первые месяцы 2021 года эта компания смогла продать в странах ЕС всего 903 авто.

​​​​​​​При этом автомобили бренда Lada все еще остаются популярными в России. В 2020 году на российском рынке было продано 343,5 тыс. автомобилей марки, в первую половину 2021 года – 200,2 тыс. машин.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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