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Россияне массово скупают жилье в Черногории ради паспортов
В первые месяцы 2021 года интерес к покупке недвижимости в этой балканской стране со стороны граждан РФ увеличился на треть
Россияне массово скупают жилье в Черногории ради паспортов
Фото: / Others
16 июля 2021 г.

Жители России начали массово приобретать недвижимость на территории Черногории для получения гражданства этой страны, сообщает «Лента.ру», ссылаясь на материалы агентства «Алексей Швырков. Недвижимость».

По данным агенства, россияне обратили внимание на черногорскую недвижимость в начале текущего года. По итогам первого полугодия 2021 года спрос на жилье в этой стране вырос на 36% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года. Пик спроса на недвижимость в балканской стране ожидается в конце 2021 года.

По словам экспертов, спрос на жилье в Черногории имеет ярко выраженную сезонность. «Высоким сезоном на юге страны можно назвать период с июня по сентябрь, на севере страны высокий сезон – это декабрь-январь, когда растет спрос на недвижимость в горнолыжных локациях», – сообщили специалисты агентства.

Проявляют россияне большой интерес и к жилью в Турции. Как ранее писалTRT на русском, граждане РФ за первые шесть месяцев 2021 года приобрели 1759 объектов недвижимости в Турецкой Республике. Это больше, чем граждане Афганистана (1277) и Германии (726), но меньше, чем иранцы (3070) и иракцы (3019). Всего иностранцам в Турции за первые шесть месяцев текущего года было продано 20 488 домов и квартир, что почти на 44% больше статистики первого полугодия прошлого года (14 262 объектов).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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