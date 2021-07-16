Ближний круг президента РФ Владимира Путина, так называемое «Политбюро 2.0», последние годы остается неизменным, указывают эксперты коммуникационного агентства «Минченко Консалтинг» в очередном докладе из серии «Политбюро 2.0».

В ближайшее окружение главы российского государства по-прежнему входят секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, главы крупнейших госкорпораций Сергей Чемезов («Ростех») и Игорь Сечин («Роснефть»), мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, а также бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.

Авторы доклада, получившего название «Политбюро 2.0 и новая холодная война», указывают: все перечисленные фигуры сохраняют возможность эффективной личной коммуникации с президентом РФ и обладают накопленным разнообразным набором ресурсов. При этом эксклюзивный доступ к главе государства есть якобы только у Игоря Сечина. Аналитики делают такой вывод на основании того, что в прошлом году председатель правления «Роснефти» как минимум четыре раза встречался с Путиным публично. Отмечается, что Сечин усилил свои позиции и благодаря запуску нового мегапроекта «Восток Ойл», который к 2024 году должен дать 30 млн тонн грузооборота из запланированных к перевозке по Севморпути 80 млн тонн и стать флагманским проектом Арктического кластера.

​​​​​​​Юрий Ковальчук и его брат Михаил удерживают лидерство в научно-исследовательском кластере экономики за счет влияния на деятельность Российской академии наук (Михаил Ковальчук – член-корреспондент РАН и президент Курчатовского института) и участия в новых проектах фундаментальной науки. Также им удалось усилить политико-административный ресурс благодаря приходу Максима Шаскольского на пост главы Федеральной антимонопольной службы и переизбрания Александра Дрозденко на пост главы Ленинградской области.

Глава «Ростеха »Сергей Чемезов – один из бенефициаров государственной поддержки цифровизации экономики и управления: возглавляемая им корпорация претендует на главный подряд по цифровизации ФСИН, а также получила 21 млрд рублей в рамках дорожной карты развития технологий 5G.

​​​​​​​Геннадий Тимченко становится лидером нефтехимического кластера за счет запуска крупнейшего в России нефтеперерабатывающего комплекса холдинга СИБУР в Тобольске, а семья Ротенбергов продолжает доминировать в транспортно-инфраструктурном кластере, неформально курируя проект расширения Байкало-Амурской магистрали и «Восточного полигона» для увеличения экспортных поставок российского угля на азиатские рынки.

​​​​​​​Министру обороны Сергею Шойгу удалось укрепить свою роль в идеологической легитимации системы через нарочитый милитаристский патриотизм и занять собственную нишу в коронавирусном антикризисе, расширив свое влияние как на федеральном, так и региональном уровнях. Сергей Собянин укрепил свои позиции в обновленном Госсовете благодаря сохранению представительства людей мэра Москвы в правительстве РФ и губернаторском корпусе.​​​​

Николай Патрушев укрепился в качестве лидера силового блока, поскольку Совбез получил конституционный статус с задачей защиты целостности РФ. Наконец, Дмитрий Медведев, который не вошел общефедеральный список «Единой России» на выборах в Государственную думу, остается лидером партии, что закрепляет за ним «политическую нишу» в «Политбюро 2.0». Назначение на должность замглавы Совбеза позволяет Медведеву быть вовлеченным в принятие ключевых стратегических решений и сохранять прямую коммуникацию с влиятельными силовыми акторами.

Однако в перспективе устойчивость «Политбюро 2.0» может пошатнуться, пишут авторы доклада. Среди рисков эксперты выделяют продолжение конфликта с Западом и доходящую до прямых военных столкновений нестабильность на постсоветском пространстве, введение в Европейском союзе углеродного налога, что может подорвать сырьевые доходы, смену поколенческих когорт во власти и старение лидеров системной оппозиции, а также проведение выборов в Госдуму в условиях пандемии COVID-19.