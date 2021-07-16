На этой неделе стало известно, что российские власти отменили общедоступные трансляции с избирательных участков на осенних выборах в Госдуму. Также фактически были закрыты рты восьми известным журналистам-расследователям. До выборов в Госдуму осталось всего два месяца, а подготовка к ним становится все более суровой. Эксперты говорят, что власти слишком увлеклись, но могут увлечься еще больше.

«Очевидный регресс»

ЦИК России приняла новый порядок видеонаблюдения на избирательных участках: теперь доступ записей будет только у избиркомов, партий и кандидатов. Трансляции также можно будет увидеть в центрах наблюдения при общественных палатах регионов. Всего таких центров анонсировано 86, то есть по одному в каждом субъекте и в федеральной территории «Сириус».

По официальной версии, отмена публичного доступа к выборному видеонаблюдению производится по финансовым причинам, хотя объем средств на это был выделен немалый. Эксперты и общественники считают, что так власти превентивно пытаются бороться с явкой оппозиционного электората. Они называют отмену открытых видеотрансляций «деградацией российских выборов» и считают, что таким образом заинтересованные лица хотят скрыть возможные многочисленные фальсификации на предстоящем голосовании. Также есть мнение, что отсутствие возможности наблюдать за избирательным процессом нарушает декларированные в законе положения о том, что работа избирательных комиссий должна быть открытой и гласной.

«Главная интрига этих выборов – явка, – говорит независимый политолог Александр Кынев. – Летом 2018 года в записях было прекрасно видно, как происходят вбросы, целыми пачками запихиваются бюллетени, и реальное количество людей, которые подходят к урнам не очень соответствует данным официальных протоколов. Скорее всего, организаторы выборов не хотят предоставлять общественности доказательства несоответствия объявленной и фактической явки на участках».

Он отмечает, что ситуация с неотменой, а именно закрытием видеонаблюдения от посторонних «абсолютно вписывается в общий тренд на все более растущую закрытость Центризбиркома». «То есть мы наблюдаем очевидный регресс, когда за последнее время постоянно меняются процедуры, которые все больше затрудняют доступ граждан к информации о выборах, – отмечает Кынев. – Она становится все более и более закрытой и размещается таким образом, что пользоваться ею становится фактически невозможно».

А вот глава политической экспертной группы Константин Калачев спокойно воспринял ограничение наблюдения. Он считает, что при нынешних раскладах власти нет смысла «рисовать выборы», ведь «админресурс обеспечит явку, а манипуляции – результат».

Нежелательные журналисты

Одновременно с закрытием публичного доступа к видеонаблюдению на избирательных участках наносятся удары по независимым СМИ. За два месяца до выборов.

Так, 15 июля минюст внес в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, сразу восемь журналистов, в том числе главреда «Открытых Медиа» Юлию Ярош и главреда «Проекта» Романа Баданина. В реестре Минюста уже 28 иностранных СМИ-иноагентов и граждан со статусом СМИ-иноагентов. В ведомстве не объяснили, что послужило причиной такого решения, но она явно на поверхности: неудобные для элиты и Кремля расследования.

Но и это не все. В тот же день Генпрокуратура сообщила, что приняла решение о признании нежелательной на территории России американской неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект медиа»). Ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны, утверждает надзорное ведомство. Баданин написал в Facebook, что «лучшего признания трудно вообразить».

Это не первая «акция» в отношении СМИ, недавно иноагентами были признаны: «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ» и еще ряд независимых изданий.

Журналист Дмитрий Колезев, анализируя причины таких действий властей, делает вывод, что их «большой страх – участие профессиональных журналистов в расследовании фальсификаций приближающегося голосования». «Это серьезный репрессивный выпад в отношении российских журналистов-расследователей, – заявила Галина Арапова, глава Центра защиты прав СМИ, который также признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента. – Он демонстрирует отношение российских властей к независимой журналистике, это ответ на журналистские расследования, опубликованные за последние несколько лет».

«Мы только в начале пути. Мне кажется, многие СМИ сейчас находятся в опасности», – полагает политолог Татьяна Становая.

«Другое дело»

Также на этой неделе началось изъятие книг из магазинов. И – также чужими руками: российский книжный союз предложил убрать из торговых залов и уничтожить все издания с изображением Гитлера и других нацистских преступников времен Второй мировой войны. Образ немецкого фюрера рекомендуют удалить и с сайтов магазинов.

«Если на обложке какие-то большие, крупные изображения, то понятно, что какая-то такая популяризация, естественно, абсолютно не нужна и недопустима по закону, – прокомментировал заявление книжного союза пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Если речь идет о справочной информации, какие-то изображения внутри, а не на обложке, то это уже другое дело».

Почему именно сейчас понадобилось бороться с Гитлером – загадка, говорит президента Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Он предполагает, что это связано «с наметившимся поисками «исторической справедливости», о которой в последнее время так много говорят». Эксперт, однако, считает, что «изымая одни книги, очень легко увлечься и изъять еще много чего», и напоминает: «Сами фашисты тоже любили уничтожать непонравившееся им произведения». «Главное, чтобы вслед за книгами с Гитлером уничтожению не подлежали и другие «сомнительные» труды чуждых нам философов, писателей и публицистов», – отмечает политолог.

QR-проблемы у силовиков

Но есть в подготовке к выборам и положительные моменты. С понедельника, 19 июля, система QR-кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Правда, фактически он не отменил ее, а наделил столичные организации правом самостоятельно решать, требовать ли у посетителей QR-коды, подтверждающие защиту от COVID-19. Пусть и таким образом, но хотя бы у организаций появился выбор.

Это решение имеет политический окрас и связано с предстоящими выборами в Госдуму, утверждает собеседник «Открытых медиа» в аппарате федерального правительства. По его словам, избиратели не должны ассоциировать власти с запретами и ограничениями. «Поэтому коды решили отменить, как только ситуация с вакцинацией стала немного стабилизироваться», – отмечает источник.

Но есть и еще одна причина отмены QR-кодов, связанная с силовыми структурами: это – проблемы, которые возникли у сотрудников спецлужб и Минобороны. В отношении военнослужащих действуют предусмотренные законом ограничения на передачу персональных данных, поэтому они не могли получить коды. После консультаций с военным ведомством, ФСБ и ФСО мэрия решила пойти навстречу силовым структурам, рассказал собеседник издания, близкий к одному из управлений ФСБ.

«Стимулирование либеральной демократии»

На днях стало известно, что Евросоюз не должен признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут 17−19 сентября, если они будут проведены с нарушением демократических принципов и международных норм, сообщила пресс-служба Европарламента. Кроме того, евродепутаты призвали принять стратегию «стимулирования в России либеральной демократии». И эта политика должна включать в себя «методы поощрения для усиления демократических тенденций» внутри страны.

Все это в самой Госдуме уже раскритиковали. Пока еще действующий глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, например, назвал доклад евродепутатов «откровенной формой вмешательства в избирательные процессы в России». А вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») заявил, что это не новость: «В ЕС вольны делать все, что им заблагорассудится, в том числе и заранее находить нарушения и не признавать то, что еще не произошло».

В складывающихся вокруг предстоящих выборах обстоятельствах и с такой реакцией депутатов на мнение коллег из других стран различные оппозиционные силы активно агитируют сограждан записываться наблюдателями. А эксперты сходятся во мнении, что в целом любые шаги по уничтожению независимых СМИ, ограничению дискуссии, блокировке интернета не остановят в стране надвигающийся кризис. Возможно, все вводимые ограничения должны заранее разочаровать противников Кремля, «но, перегнув палку, власть сама рискует получить не строго таргетированное засушивание явки, а толпы взбешенных людей».