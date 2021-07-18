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18-летняя москвичка арестована после смертельного ДТП с детьми
18-летняя москвичка Валерия Башкирова отправлена под домашний арест после ДТП с наездом на троих несовершеннолетних детей. Инцидент с участием автомобиля Mazda произошел 16 июля на улице Авиаторов. Мальчики 4-х и 5-ти лет, а также 9-месячный младенец в коляске пересекали пешеходный переход вместе с мамой и бабушкой. Мальчик 5-ти лет скончался от полученных травм. #ДТП #Москва #Башкирова
18-летняя москвичка арестована после смертельного ДТП с детьми / Others
18 июля 2021 г.
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