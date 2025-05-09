ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Пекин: соглашение по Украине должно учитывать интересы обеих сторон
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обменялись мнениями по поводу войны в Украине во время встречи в Москве, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая
Пекин: соглашение по Украине должно учитывать интересы обеих сторон
Владимир Путин и Си Цзиньпин / Reuters
9 мая 2025 г.

Министерство иностранных дел Китая 9 мая опубликовало заявление, в котором подтвердило, что лидеры КНР и России обсудили ситуацию в Украине во время переговоров, прошедших накануне в Кремле.

Председатель КНР Си Цзиньпин, комментируя войну, подчеркнул необходимость «общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой концепции глобальной безопасности». Он также заявил, что «законные интересы безопасности всех стран должны быть восприняты серьезно, а коренные причины кризиса — устранены».

Си Цзиньпин выразил поддержку мирным инициативам и надежду на достижение соглашения между Москвой и Киевом, которое будет приемлемо для обеих сторон.

Согласно заявлению китайского внешнеполитического ведомства, президент России Владимир Путин в ходе переговоров заявил о готовности к мирным переговорам без предварительных условий. Он также выразил надежду на достижение справедливого и устойчивого мира.

Официальное сообщение Кремля по итогам встречи, состоявшейся в Москве 8 мая, не содержало упоминаний о том, что стороны обсуждали тему войны в Украине или возможного прекращения огня.

На этом фоне вторая ночь трехдневного перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, прошла относительно спокойно. По сообщениям украинской стороны, массированных ударов не было, однако зафиксированы единичные пуски корректируемых авиабомб по прифронтовым районам.

В России в ночь на 9 мая воздушная тревога объявлялась в приграничных Белгородской и Курской областях. По словам губернатора Белгородской области, один из дронов атаковал здание правительства в Белгороде. Пострадавших нет.

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