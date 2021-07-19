19 июля 2021 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
600 еврейских экстремистов напали на Аль-Аксу
В годовщину разрушения Храма Соломона еврейские экстремисты призвали к нападению на мечеть Аль-Акса. Более 600 еврейских экстремистов ворвались на территорию мечети Аль-Акса в сопровождении израильской полиции. Нападения начались вечером в субботу и продолжились утром в воскресенье. #Аль_Акса #Палестина #экстремисты
В годовщину разрушения Храма Соломона еврейские экстремисты призвали к нападению на мечеть Аль-Акса. Более 600 еврейских экстремистов ворвались на территорию мечети Аль-Акса в сопровождении израильской полиции. Нападения начались вечером в субботу и продолжились сегодняшним утром. / Others
Истории