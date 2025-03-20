ПОЛИТИКА
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Вашингтон хочет сразиться с хуситами один на один
Трамп призвал Иран немедленно прекратить поддержку хуситов и заявил, что без Тегерана они быстрее проиграют войну
Вашингтон хочет сразиться с хуситами один на один
Хуситы / Reuters
20 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth призвал Иран немедленно прекратить поставки вооружений хуситам в Йемене. Он отметил, что объем поставок снизился, но все еще остается значительным.

«Есть сообщения, что Иран продолжает отправлять большие объемы снаряжения. Иран должен немедленно прекратить отправку этих материалов», — заявил Трамп.

По его словам, хуситы должны сражаться самостоятельно: «В любом случае они проиграют войну, но так они проиграют ее быстрее. Они будут полностью уничтожены».

7 марта хуситы дали Израилю четырехдневный срок на открытие гуманитарных коридоров в Газу, угрожая возобновить морские атаки.

15 марта Дональд Трамп объявил в Truth Social, что отдал приказ о «массированном ударе» по хуситам в Йемене.

В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси заявил, что новая атака США лишь усилит военный потенциал движения.

«Американские военные корабли и самолеты теперь являются нашими законными целями», – заявил он.

В результате авиаударов США и Великобритании по ряду городов, включая столицу Сану, погибли 53 человека, еще 98 получили ранения.

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