Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал вакцинироваться против коронавируса. С таким посланием глава государства обратился к турецкому народу по случаю священного праздника Курбан-байрам.

По словам главы государства, вакцинация позволит значительно сократить число случаев заражения и летальных исходов из-за COVID-19.

«Это крайне важно как для здоровья каждого гражданина, так и для морального состояния всего народа и достижения Турцией поставленных целей», – подчеркнул Эрдоган.

Президент выразил сожаление, что мусульмане страны пока не могут совершать хадж – Курбан-байрам посвящен окончанию паломничества в Мекку. Сейчас хадж проходит с участием ограниченного числа людей разных национальностей, проживающих только на территории Саудовской Аравии.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что в стране довольно хорошие показатели по вакцинации по сравнению со средними мировыми показателями, а эпидемиологическая ситуация находится под контролем, поэтому в этом году Турция проведет праздник в более позитивной обстановке. «Мы желаем, чтобы эти благословенные дни принесли благословение нашему народу, исламскому миру и всему человечеству», – заключил глава страны.