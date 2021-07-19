ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Насколько отличается число участников хаджа в 2019 и 2021 годах?
В 2019 году, по данным СМИ, в хадже — священном обряде мусульман — принимали участие как минимум 2,5 миллиона человек. Тогда как в 2020 году из-за COVID-19 число сократилось до 10 тысяч. В этом году совершить хадж, по разрешению властей, могут 60 тысяч граждан Саудовской Аравии в возрасте от 18 до 65 лет. При условии, если они не страдают хроническими заболеваниями, прошли полный курс вакцинации или переболели в последние месяцы. Границы для мусульман из других стран остаются закрытыми.
Насколько отличается число участников хаджа в 2019 и 2020 годах? / Others
19 июля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us