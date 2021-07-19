Насколько отличается число участников хаджа в 2019 и 2021 годах?

В 2019 году, по данным СМИ, в хадже — священном обряде мусульман — принимали участие как минимум 2,5 миллиона человек. Тогда как в 2020 году из-за COVID-19 число сократилось до 10 тысяч. В этом году совершить хадж, по разрешению властей, могут 60 тысяч граждан Саудовской Аравии в возрасте от 18 до 65 лет. При условии, если они не страдают хроническими заболеваниями, прошли полный курс вакцинации или переболели в последние месяцы. Границы для мусульман из других стран остаются закрытыми.