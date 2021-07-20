ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский в Курбан-байрам пожелал мусульманам Украины добра и благополучия
В эти праздничные дни проявляются лучшие человеческие качества – взаимоуважение, любовь, сострадание и помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании, отметил президент Украины
Зеленский в Курбан-байрам пожелал мусульманам Украины добра и благополучия
Зеленский в Курбан-байрам пожелал мусульманам Украины добра и благополучия / Others
20 июля 2021 г.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с праздником Курбан-байрам.

«Примите мои сердечные поздравления по случаю Курбан-байрама – праздника, традиционно связанного с торжеством веры, жертвенности и щедрости, что стало неотъемлемой частью культурной и религиозной жизни нашей страны», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Офиса президента.

По его словам, в эти праздничные дни проявляются лучшие человеческие качества – взаимоуважение, любовь, сострадание и помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании.

Зеленский пожелал всем мусульманам добра и благополучия.

«Пусть ваши родные и близкие будут здоровы и счастливы», – отмечается в поздравлении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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