ПОЛИТИКА
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«Джо, ты уволен»
Дональд Трамп подписал меморандум, лишающий Джо Байдена, членов его семьи и бывших коллег по администрации доступа к секретной информации и правительственным объектам
«Джо, ты уволен»
Дональд Трамп и Джо Байден / Белый дом
22 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп распорядился лишить 46-го президента США Джо Байдена, его родственников и членов бывшей администрации доступа к секретной информации. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном 22 марта на сайте Белого дома.

«Предоставление доступа к засекреченным данным этим лицам больше не отвечает национальным интересам», — говорится в документе.

В списке лишенных доступа — более 15 человек, включая бывшего госсекретаря Энтони Блинкена, советника по нацбезопасности Джейка Салливана, бывшую вице-президента Камалу Харрис и Хиллари Клинтон. Всем им также запрещен несанкционированный доступ на охраняемые объекты правительства США.

О намерении заблокировать доступ к секретной информации для Байдена Трамп впервые заявил 8 февраля. Тогда он назвал экс-президента «человеком с плохой памятью» и заявил, что ему «нельзя доверять конфиденциальные данные». В соцсети Truth Social Трамп написал: «Джо, ты уволен».

Традиционно бывшие президенты получают доступ к разведданным, чтобы консультировать действующую администрацию. Однако Трамп, впервые воспользовавшись полномочиями, прервал эту практику.

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