Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 5 мая в районе Подольска сбиты четыре украинских беспилотника. По его словам, разрушений и пострадавших на земле нет.

Из-за атаки временно закрывался московский аэропорт Домодедово. По данным Росавиации, запрет на взлет и посадку действовал с 2:38 до 4:00 по московскому времени.

Минобороны РФ подтвердило уничтожение четырех дронов в Московской области. Также сообщается о перехвате 17 беспилотников над Брянской областью и пяти — над Калужской.

По информации Shot, ночью в Воронеже было слышно от пяти до семи взрывов на окраине города. Официальных данных о последствиях не поступало.

29 апреля Минобороны РФ уже докладывало о сбитых дронах над Московской областью. А 11 марта произошла крупнейшая атака беспилотников на столичный регион с начала войны: были сбиты 91 дрон, погибли три человека, пострадали 20. Тогда были временно закрыты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

Следующая атака была утром 14 марта. Тогда два дрона были сбиты над Балашихой, еще один — в районе Южной Битцы.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о перемирии с 8 по 11 мая. Киев отказался поддержать эту инициативу, предложив вместо трех дней — 30.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасность иностранным делегациям, которые прибудут в Москву на парад 9 мая. По его словам, «Россия может устроить провокации и обвинить в них Украину».

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.