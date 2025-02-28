Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и Индия стремятся заключить соглашение о свободной торговле в 2025 году.

Выступая в Нью-Дели, она признала, что переговоры будут непростыми, но отметила важность «правильного момента и решимости». По ее словам, соглашение станет крупнейшим подобным договором в мире.

Фон дер Ляйен прибыла в Индию вместе со всеми еврокомиссарами — это первая такая поездка после выборов в Европарламент в 2024 году. В пятницу она встретилась с премьер-министром Нарендрой Моди.

Стороны намерены расширять сотрудничество в сферах полупроводников, искусственного интеллекта и экологически чистых технологий. Кроме того, обсуждается возможность создания партнерства в области безопасности и обороны — аналогичного соглашениям ЕС с Японией и Южной Кореей.

Переговоры по торговому соглашению были возобновлены в 2021 году, и в марте запланирован очередной раунд обсуждений. Также в этом году состоится саммит ЕС-Индия.

Еврооюз, который и без того является крупнейшим торвговым партнером Индии, стремится укрепить связи с Дели на фоне напряженности в отношениях с США, вызванной возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Американский президент уже заявил о планах ввести 25%-е пошлины на европейские товары, обвинив ЕС в недобросовестной торговой политике. Брюссель пригрозил «немедленным и жестким ответом».

Евросоюз также намерен обсудить с Дели усиление санкций против России, включая контроль за поставками технологий, которые могут использоваться в военной сфере. Об этом в начале недели агентству Bloomberg сообщил неназванный еврочиновник, отметив, что Индия может сыграть ключевую роль в достижении мира.