Турция рассматривает возможность создания военной учебной базы в Сирии для повышения потенциала сирийской армии, сообщили источники в Министерстве национальной обороны. Это решение принимается на фоне активизации дипломатических усилий в регионе.

9 марта 2025 года в Иордании состоялась встреча министров пяти стран – Турции, Ирака, Сирии, Иордании и Ливана. По итогам переговоров было достигнуто соглашение о совместной борьбе с терроризмом в Сирии.

«Пять стран-участниц договорились поддержать борьбу Сирии с терроризмом, особенно с ДАЕШ. По запросу нового правительства Сирии и в соответствии с договоренностями с соответствующими государствами достигнуто согласие о создании совместного операционного центра. Работа в этом направлении продолжается», — заявили в министерстве.

Для Анкары особую важность представляет сохранение территориальной целостности Сирии. «Сохранение территориальной целостности Сирии, установление государственной власти нового сирийского правительства на всей территории страны, обеспечение стабильности и безопасности в Сирии имеют большое значение для Турции», — подчеркнули источники.

Параллельно турецкое оборонное ведомство сообщило о переговорах с США по отмене санкций CAATSA, введенных против Турции за покупку российских комплексов С-400.

«Этот процесс начался с телефонного разговора между нашим уважаемым президентом и Трампом. Позже встретились министры иностранных дел. В предстоящий период технические переговоры будут продолжены. Мы с самого начала говорили, что санкции CAATSA незаконны. Мы неоднократно подчеркивали, что неправильно, когда одна страна-союзник применяет санкции против другой», — заявили в министерстве.

В случае отмены санкций Анкара готова вернуться к вопросу закупки американских истребителей F-35: «Если санкции CAATSA будут сняты, мы считаем, что повысится темп сотрудничества с США в области оборонной промышленности, обороны и безопасности».

Также в ведомстве прокомментировали возможность возобновления «зернового коридора», который ранее был реализован под руководством Турции для предотвращения глобального продовольственного кризиса. «На данный момент официального решения нет. Турция готова сделать все возможное для содействия глобальному и региональному миру и предотвращения продовольственного кризиса», — отметили источники.